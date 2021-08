La Generalitat obre un expedient sancionador a 16 aerolínies

@EP





La Generalitat ha obert un expedient sancionador a 16 aerolínies per pràctica comercial deslleial. Es creu que les empreses no van informar els consumidors del dret a reemborsament en cas de cancel·lació de vol, alguna cosa que és obligatori fer.





El Departament d'Empresa ha obert l'expedient perquè les aerolínies el que van fer va ser donar als consumidors altres opcions, però no el reemborsament. Entre elles hi ha el canvi de dates dels seus vols o lliurar un cupó de viatge. Per això, les companyies afectades per aquest expedient són Vueling, Air Europa, Air France, British Airways, Easyjet, Fly Level, Iberia, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Ryanair, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, Transavia i United Airlines.





A les pàgines webs de les companyies oferien l'opció de reemborsar els diners en una zona molt amagada i no d'una manera senzilla i ràpida. El que si mostraven eren les opcions de canviar el vol i lliurar cupons de viatge. Per això, la Generalitat ha cregut oportú obrir aquest expedient sancionador a través de l'Agència Catalana del Consum. Consideren que d'haver tingut l'altra opció a la vista, moltes persones haurien pres una decisió completament diferent de la que van prendre.