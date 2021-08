¿Es pot erradicar per complet el coronavirus?

@EP





Són molts els experts que intenten dir quan acabarà la pandèmia, però l'arribada de noves variants fa que la crisi sanitària segueixi desenvolupant-se per tot el món. Per això, els experts veuen lluny la idea d'erradicar el virus en un curt període de temps.





Des de Nova Zelanda aporten noves dades que donen una mica d'esperança quant al temps que caldrà per acabar amb el virus. En l'article publicat a BMJ Global Health els investigadors consideren que és un tipus de virus que es pot contenir fins i tot sense vacunació. Els casos de la Xina, Hong Kong o Nova Zelanda ho van aconseguir en el seu moment abans de la introducció de les vacunes.





Per a això, aquests països van haver de prendre mesures molt restrictives com tancar les fronteres, la utilització de les màscares, la distància de seguretat, les proves PCR o rastrejar als contactes, han afegit els experts.





Per sostenir la teoria de què la covid es pot erradicar s'han pres referències com la verola que va causar molts morts, però es va acabar aconseguint erradicar. Un altre cas que han volgut posar d'exemple és la poliomielitis, que és una altra malaltia que es va aconseguir contenir amb l'ús de la vacuna De fet els casos d'aquest virus es van reduir en un 99% entre 1988 i 2018.





Amb aquests antecedents, els investigadors han fet un estudi per intentar veure si la covid també es podrà erradicar. Per això han utilitzat un sistema de puntuació. El resultat total va ser de 28 punts sumats dels 51 possibles, col·locant a la covid segon en aquesta mostra. Primer hi ha la verola amb 43 de 48 punts i tercer la poliomielitis amb 26 de 51.





Per tant, s'entén que la covid es pot eliminar, però això suposarà una sèrie de desafiaments tècnics que no van ser necessaris per erradicar la pòlio i la verola. A més, gràcies a l'avanç que s'està donant en la covid, altres malalties com el xarampió podrien arribar a erradicar-se, conclou l'estudi.