El PP mostra el seu rebuig a la politització del pregó de la Festa Major de Gràcia

@ep





El PP ha emès un comunicat mostrant-se en contra de la politització del pregó de la Festa Major de Gràcia. Des del grup popular han criticat que l'ajuntament li hagi donat aquesta funció a Cuixart, ja que consideren que han deixat fora a més de la meitat dels barcelonins. A més, remarquen que no té el consens majoritari de la ciutadania.





Però no s'ha quedat aquí el comunicat, sinó que ataquen durament el PSC per no alçar la veu contra la decisió de Barcelona En Comú. A conseqüència d'aquestes decisions, el PP s'ha mostrat completament contrari a aquest pregó i ha comunicat que cap dels seus representants estarà en el pregó.