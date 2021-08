El terratrèmol a Haití deixa almenys 304 morts i més de 1.800 ferits

@EP





El terratrèmol a Haití han deixat ja 304 persones mortes i més de 1.800 persones ferides, segons l'últim balanç de Protecció civil.





A la zona sud ja s'han confirmat 160 persones mortes, en Grand'Anse 100, en Nippes 42 i en el departament Nord-oest. Els hospitals estan desbordats i continuen rebent ferits de terratrèmol. Un sisme que ha estat de 7,2 en l'escala Richter.





"Les primeres intervencions, que han estat dutes a terme tant per rescatadors professionals com per membres de la població, han permès treure a nombroses persones d'entre la runa", ha dit Protecció Civil.







El sisme es va produir ahir a les 14.29, hora espanyola. A partir d'aquest moment s'han registrat nou rèpliques més amb magnitud superior a 4. L'informe de l'Institut Geològic dels Estats Units ha emès l'alerta roja davant la possibilitat que el sisme hagi deixat més víctimes. Això és una cosa que ja es temia des que van arribar les primeres imatges de la zona. El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) va informar que l'Hospital de la Concepció està completament desbordat.





Haití és considerat com el país més pobre de l'hemisferi occidental i encara pateix les conseqüències que va tenir el terratrèmol sofert el 2010. En aquell temps van ser 200.000 persones les que van perdre la vida a causa del sisme.





D'altra banda, Protecció Civil ha avisat que en els pròxims dies esperen que arribi una tempesta tropical, amb el que han demanat a la població que es preparin per intentar protegir les seves vides. A més, des del Govern d'Haití han declarat l'Estat d'Emergència.