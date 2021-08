Dwayne Johnson, de la misèria absoluta a ser l'actor més ben pagat de Hollywood

@EP





Dwayne Johnson és l'actor més ben pagat de Hollywood, però el seu somni no era, ni de bon tros, ser actor. Volia jugar a futbol americà i triomfar a la NFL, però no era molt bo per a formar part de cap equip. Per això, es va convertir en lluitador professional. Una professió que li anava molt bé i on va arribar a ser imbatible i conegut com 'La Roca'. I, posteriorment, es va convertir en l'actor que tots coneixem actualment.





En una entrevista al CNBC, Johnson va declarar que era difícil respondre al secret de l'èxit, però que creu que el més important és tenir ambició, ser humil i treballar molt fort. Amb tot això, l'actor ha aconseguit ser per segon any consecutiu l'actor més ben pagat. 'La Roca' es va mostrar fins i tot vulnerable al parlar dels seus fills i explicar que va tenir problemes de depressió. A més, va confirmar que vol presentar-se a president, sempre que la gent vulgui.





ARRASA A LES XARXES SOCIALS





Dwayne Johnson tenen 260 milions de seguidors a Instagram i si una productora vol comptar amb els seus serveis ha de tenir 20 milions de dòlars. A canvi d'aquests diners, l'actor farà la pel·lícula i es fotografiarà amb els seus fans, a més de promocionar la pel·lícula per tot el globus terraqüi. De fet, entro al rècord Guinness al fer-se 105 selfie en 3 minuts.





L'actor ara mateix és una de les persones més ben pagades del món, però l'inici no va ser gens fàcil per a ell. Amb 23 anys el van rebutjar d'un equip de futbol americà i dormia en un matalàs que s'havia trobat al carrer. Tenia una vida molt complicada a causa de la situació del seu pare.





Després de ser acomiadat de l'equip, l'actor tenia tot just set dòlars, però actualment ha capgirat la situació i el millor pagat de tot Hollywood. L'any passat va guanyar un total de 87,5 milions de dòlars.





Quan era adolescent, Johnson va participar en diversos robatoris, baralles de carrer i fins i tot va estar implicat en un frau amb xecs. I amb tan sols 15 anys va veure com la seva mare volia suïcidar-se. I des d'aquest moment va entrar en una profunda depressió, però la lluita lliure el va treure del problema. Es va posar a barallar sota les ordres del seu pare i es va convertir en una estrella.





L'actor ve d'una família completa de lluitadors. El seu pare i el seu avi havien estat estrelles del ring i Dwayne Johnson es convertia en el primer competidor de lluita lliure de tercera generació.





Un cop es va retirar de la WWE el 2004 va començar la seva carrera al cinema. Un camí que no va ser gens fàcil i on al principi ningú trucava a la seva porta. El gir de la seva vida com a actor va ser al aparèixer al programa "Saturday Night Live" i, segons ell, l'èxit del programa el va portar a ser conegut. Després de diverses pel·lícules, es va introduir al món de "Fast & Furious".





L'BARALLA AMB VIN DIESEL





Dos dels actors més coneguts de Hollywood van estar cara a cara lluitant per ser l'estrella de la pel·lícula número 8 de la saga, cosa que va acabar en insults. Un cop rodada la pel·lícula, Johnson va deixar clar que deixava la saga i va tenir dures paraules contra el grup. Una de les teories era que Vin Diesel arribava tard sempre als rodatges de l'última part de la pel·lícula, una actitud que no va agradar per res a Johnson. De fet, va ser tan greu la baralla que van deixar de parlar-se durant les últimes setmanes.





Tal va ser la mala relació entre tots dos que en moltes de les zones on se'ls veu junts en realitat no es van gravar junts. Però Vin Diesel entén aquesta baralla com una cosa que ell va fer perquè Johnson encarnés bé a el personatge de Luke Hobbs en la saga.





EL SOMNI DE SER PRESIDENT





Dwayne Johnson no ha amagat mai les seves ganes de ser President dels Estats Units i està estudiant una possible candidatura per 2024. De fet, un sondeig entre els americans va deixar clar que un 46% donaria suport a la candidatura de 'La Roca'. I enfront de les càmeres ja ha deixat caure que està considerant seriosament ser president.





Mentrestant, l'actor està centrat en el rodatge de la seva nova pel·lícula "Black Adam" que està previst que s'estreni el 29 de juliol de 2022.