El Reial Madrid goleja l'Alabès en el seu debut a la Lliga

El Reial Madrid va sumar la seva primera victòria del curs en imposar-se per 1 gol a 4 a l'Esportiu Alabès al redebut de Carlo Ancelotti al front de la banqueta. Els gols de Benzema (x2), de Nacho i de Vinicius van donar els tres primers punts i un inici prometedor a La Lliga.





La primera part va estar marcada per la intensitat que va imposar l'Alabès des del primer minut. Una pressió molt avançada s'estava ofegant la sortida de pilota del Madrid, però no va passar d'això i les ocasions no van acabar d'arribar per als locals. A poc a poc, Harzard, Benzema i Bale van començar a trobar-se a la frontal de l'àrea rival, però els intents van marxar allunyats de la porteria de Pacheco.





Ja en la segona meitat, el Madrid va trobar ràpidament el primer gol del partit. Una genialitat d'Hazard va deixar en safata el gol a Karim Benzema. Tan sols 7 minuts després, Nacho va aprofitar el centre de Luka Modric per convertir el segon. I amb l'Alabès a la lona, una cursa de Valverde per banda dreta va acabar en el doblet de Benzema.





A partir d'aquí, el Madrid va optar per controlar el partit, però un error de Militao ho va aprofitar Guidetti per provocar un penal que va acabar transformant Joselu. L'ímpetu que li va donar el gol a l'Alabès no va ser suficient i just abans d'acabar el partit, Vinicius va marcar el quart i definitiu després d'un gran centre d'Alaba.





Amb la victòria, el Madrid és líder provisional de la primera divisió de la Lliga. L'inici dels de Carlo Ancelotti va ser prometedor, però el tècnic ja va avisar que vol més intensitat i fluïdesa en el joc del seu equip.