@EP





Al mínim vuit persones han mort, entre elles cinc militars russos, en estavellar-se un avió que estava ajudant a apagar els incendis de Turquia.





"El 14 d'agost de 2021 un avió rus es va estavellar durant un aterratge després de complir les tasques d'extinció de focus d'incendi a la localitat d'Adana, a Turquia", ha explicat el comunicat.





Dins de l'avió hi anaven cinc militars russos i tres representants turcs. Amb tots ells es va perdre la comunicació a la zona de Kahramanmaras. Posteriorment es va confirmar la pitjor de les notícies i és que totes les persones que anaven a bord havien mort.





Molts països com Rússia, Espanya o Qatar estan enviant ajudes per intentar combatre els més de 300 incendis que hi ha actualment per tot Turquia.