La Lliga confirma les inscripcions dels fitxatges del FC Barcelona

@EP





El FC Barcelona va emetre un comunicat donant per fet que els jugadors Memphis Depay, Rei Manaj i Eric García ja estaven inscrits a la Lliga. No obstant això, la Lliga va treure una nota informativa durant la nit informant que s'estaven revisant les condicions econòmiques i tota la documentació enviada pel FC Barcelona.





No ha estat fins fa poques hores quan els nous fitxatges han aparegut com inscrits en la pàgina oficial de la Lliga. La preocupació era màxima quan des de l'organisme encarregat de la inscripció van emetre el comunicat. Sense Depay la davantera del Barcelona es quedava molt curta poques hores abans del debut, però finalment la reducció de salari de Piqué ha donat els seus fruits i han pogut incloure als jugadors.





@CP





EL BARCELONA EL VA ANUNCIAR ABANS DE TEMPS





Des del club blaugrana estaven molt segurs que els jugadors havien de ser escrits abans de disputar el seu partit davant la Reial Societat. Malgrat això, el comunicat donava per feta aquesta inscripció sense tenir en compte que la Lliga havia de donar el vistiplau a tota la documentació aportada.





La rebaixa de salari de Gerard Piqué sí que ha servit perquè els jugadors puguin estar a les ordres de Koeman. A més, el tècnic ja ha confirmat que De Jong està recuperat i Gavi podrà jugar amb la mascareta. D'aquesta manera, Koeman no podrà comptar amb el Kun que encara no ha estat inscrit, però està lesionat per a les pròximes 10 setmanes segons va comunicar el club.