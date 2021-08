Omar Montes se suma a Jeff Bezos per viatjar a l'espai

@EP





Omar Montes és un dels artistes més populars que s'estan donant en l'últim any. El cantant de Pa Beneït ha anunciat que anirà amb Jeff Bezos a l'espai. De fet, va ser el mateix CEO d'Amazon el que li va escriure per les xarxes socials per convidar-lo a anar amb ell a l'espai, cosa que Omar Montes no ha pogut rebutjar.





El mateix Omar Montes ha explicat que li estan fent tota mena de proves per confirmar que aguantarà les forces G que hi ha en l'enlairament. De moment, tal com ha explicat ell en una entrevista a 'El Mundo', les ha superat sense problemes. Això sí, ha comentat que li dona una mica de por viatjar a l'espai, però que li entusiasma la idea de ser el segon espanyol en anar a l'espai després de Pedro Duque.





Tot això ha vingut per part d'una de les cançons d'Omar Montes. L'artista està sempre present en la llista de reproducció de Jeff Bezos. Així que l'amo d'Amazon li va proposar aquest viatge i Omar Montes no ha pogut rebutjar-lo.