L'Espanyol empata contra l'Osasuna en el seu retorn a primera

@EP





L'Espanyol ha tornat a La Lliga Santander una temporada després. I ho ha fet amb un partit sòlid contra l'Osasuna, però a què li ha tornat a faltar el gol. Raúl De Tomás o Embarba van tenir algunes de les millors ocasions, però no van tenir la fortuna de batre Sergio Herrera. Finalment, el partit va acabar amb empat a 0.





L'equip dirigit per Vicente Moreno va sortir amb les coses molt clares. Un Espanyol sòlid, ben armat en la parcel·la defensiva i amenaçant en la part ofensiva amb jugadors de molta qualitat. No obstant això, davant l'Osasuna no va ser suficient. Sí que van mantenir la seva porteria tancada, però no van aconseguir sumar davant.





Tot i tenir les millors ocasions de la trobada, l'Espanyol va tornar a pagar cara la seva falta d'efectivitat de cara a porteria. En realitat va ser una cosa que es va veure durant tota la pretemporada, però que es pretenia solucionar en el primer partit oficial. Malgrat això, sumar un punt en el teu retorn a primera, sense encaixar gol i en un estadi difícil com el Sadar mai pot ser una mala notícia.





EL GIRONA SUPERA EL SEU PRIMER PARTIT





El Girona va arrencar la seva marxa en la segona divisió amb una contundent victòria davant l'Amorebieta a Montilivi. Un partit on els locals van manar pràcticament durant els 90 minuts, però on els visitants van tenir l'ocasió més clara en la primera meitat. Un xut desviat per Juanpe va acabar colpejant a la part exterior del pal de la porteria de Juan Carlos.





Malgrat l'ensurt, el Girona va sortir molt ficat en la segona meitat i Stuani va obrir ràpidament el marcador amb un bon gol de cap. I just abans d'acabar el partit, Nahuel Bustos, amb molta qualitat, va aconseguir superar la sortida del porter per sentenciar el partit i donar-li al Girona els primers tres punts de la temporada.