El centre de Barcelona Cuida ja ha tramitat 137 contractes "justos i dignes"

L'espai relacionat amb les cures de persones Barcelona Cuida ha col·laborat, des de la seva creació el 2019, en la tramitació 137 contractes "justos i dignes" per a treballadores de la llar i ha atès unes 3.000 consultes individuals.





El centre està obert a la ciutadania per oferir informació, orientació i assessorament de forma gratuïta sobre recursos i serveis per facilitar les cures, ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest diumenge.





Les consultes més habituals estan relacionades amb formacions, recursos de suport emocional, vinculació amb entitats, prestacions i tràmits i grups de suport a la criança o la salut mental, entre d'altres.





La regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha valorat que el centre Barcelona Cuida és "un espai de referència" a tot l'Estat que està adaptat a diferents col·lectius de la població.





"El tema de les cures, com hem vist durant la pandèmia, és vital per a sostenir la vida i ho hem de poder acompanyar molt millor com a institució pública", ha defensat la regidora.





"RECURS DE REFERÈNCIA"



El centre ha aglutinat en un únic arxiu més de 1.100 recursos relacionats amb les cures, incloent-hi entitats i col·laboracions amb serveis municipals com el projecte Concilia, el Servei de Famílies Col·laboradores, el Banc del Moviment, el Pla de Xoc en Salut Mental, informació sobre residències per a gent gran i serveis que ofereixen actors privats.





Segons l'enquesta Òmnibus municipal del desembre passat, el 70% de les dones de Barcelona afirmen que dediquen molt o bastant temps a la cura, i l'espai Barcelona Cuida vol "consolidar-se com un recurs de referència per acompanyar i facilitar gestions, oferir informació o millorar les condicions de les persones que cuiden".