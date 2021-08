Ada Colau rep una gran xiulada en el seu discurs del pregó d'inauguració de les Festes del barri de Gràcia

@ Betevé





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha titllat aquest diumenge d'"actitud sectària" les esbroncades i xiulets que va rebre ahir dissabte al pregó de la festa major de barri de Gràcia, pronunciat per l'activista Jordi Cuixart.







Colau ha assegurat que és "normal i saludable" tenir una ciutadania crítica, i que en els pregons sempre hi ha algun xiulet, pancarta o acte alternatiu. L'edil, però, ha assegurat que s'ha vist sorpresa: "El que no m'havia passat fins ara i m'ha sorprès ha estat la insistència en no deixar-me ni començar el discurs".





Ha sostingut que aquesta actitud "no representa la majoria" d'habitants de Gràcia i de Barcelona, ja que són un barri i una ciutat plurals i diversos en els quals la ciutadania, ha dit, conviu amb perfecta normalitat.





Jordi Cuixart va sortir en defensa de l'alcaldessa de Barcelona quan van sonar els xiulets. El líder d'Òmnium Cultural ha demanat "no deixar-se dividir" pel govern central. Colau va començar el seu discurs remarcant la llibertat d'expressió, el respecte i l'escolta, just en el moment en què ha començat a rebre xiulets. En el moment que Jordi Cuixart ha sortit a ajudar a l'alcaldessa, a Colau se l'ha vist emocionada i amb llàgrimes als ulls.





