Brad Binder fa màgia sota la pluja d'Àustria per guanyar el gran premi de MotoGP

@EP





Brad Binder ha aconseguit sumar la seva segona victòria en la categoria reina. El sud-africà ha travessat la línia de meta en primera posició, just per davant de Bagnaia i Jorge Martín. Una carrera que va començar en sec i va acabar sota la pluja, però on Binder no va canviar de moto. va arriscar quedant-se en pista i va guanyar.





El gran premi d'Àustria no ha deixat ningú indiferent. Fabio Quartararo, Bagnaia i Marc Márquez han dominat les 20 primeres voltes de carrera. En condicions molt delicades, els tres pilots han tret la seva millor versió per començar a obrir forat amb el grup perseguidor liderat per Jorge Martín.





Més enllà de la volta 15 semblava que la pluja se n'havia anat del tot, però a falta de només 6 voltes ha començat a ploure amb força. Aquí pràcticament la totalitat de la graella ha decidit entrar a boxes, però Binder ha arriscat i ha començat a tirar. I li ha sortit a la perfecció, ja que a la fi ha acabat guanyant el gran premi.





Per darrere han acabat Bagnaia i Jorge Martín. Les dues Ducati van parar per canviar de moto i gràcies a això han pogut remuntar fins a aquesta plaça. Per Bagnaia és la volta al podi després de diverses curses de sequera, mentre que per a Jorge Martín és aconseguir el seu segon calaix consecutiu després de la victòria de la setmana passada.





El líder del món, Fabio Quartararo ha acabat en setena posició, just per davant d'un Valentino Rossi que ha fregat el seu podi número 200 en la categoria reina. A partir d'aquí, Marc Márquez ha acabat el 15 després de patir una caiguda quan rodava el primer amb pneumàtics de mullat.