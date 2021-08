La immunitat de grup no s'aconseguirà fins que el 95% de la població estigui vacunada

@EP





En una entrevista a RAC-1, el vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Ferran Moraga, ha afirmat que és imprescindible vacunar el 95% de la població per poder recuperar la normalitat. No obstant això, també ha assegurat que amb les vacunes que existeixen actualment és impossible arribar a la immunitat de grup.





Més enllà d'aquesta immunitat de grup que tant costa aconseguir, Moraga considera que és necessari i que hauria de ser obligatori que el personal sanitari i el de les residències de la tercera edat han d'estar vacunats. El risc que una persona gran a causa de virus segueix sent alta, així que el vicepresident ha assegurat que tots els que treballen en aquest sector haurien d'estar vacunats.





En aquests moments, la població que queda per vacunar és la més jove i, segons Moraga, no tenen la suficient sensació que la malaltia és molt greu i està posant fi a la vida de moltes persones. El vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia també ha remarcat que la tercera dosi, la qual seria de record, no és necessària per a tota la població. Tot i això, creu que seria necessari que les persones que no van quedar immunitzades sí que rebin aquesta dosi de reforç.





Finalment, Moraga ha volgut referir-se a la gran feina que s'està fent perquè els alumnes poguessin tornar a l'escola. Segons ell, "l'actuació està sent modèlica. S'estan fent les coses molt bé", ha comentat a Rac1.