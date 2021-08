Aquest ha estat el procés de mutació de la covid des de la versió original de Wuhan

@EP





Des de la comunitat científica internacional estan seguint tot el que passa amb la propagació de la variant Delta de la covid. Les lletres de l'abecedari grec han donat nom a les diferents variants. Alpha, beta, gamma, delta i lambda. Aquestes són les variants que preocupen i són d'interès per l'OMS.





Abans de poder posar-los noms en funció l'abecedari grec, les variants tenien el nom del país on s'originaven. Han arribat a existir la variant anglesa, la sud-africana, la brasilera i l'índia. Perquè no fos un problema per als països, l'OMS va decidir que el millor era posar les lletres de l'abecedari grec.





Una de les variants més perilloses que es coneixen de la covid 19 és la delta. És molt contagiosa, no excessivament letal, però sí que està molt present en diversos països, així que és una de les que més preocupa actualment.





El doctor Víctor Romanowski, viròleg, va comentar que el virus era un paquet d'informació genètica i que quan entra en contacte amb una cèl·lula reprodueix més virus. En el cas concret del coronavirus, el paquet conté uns 30.000 caràcters i aquestes cèl·lules van copiant la informació i es poden arribar a cometre alguns errors, el que es coneix com a mutacions.





AQUESTA ÉS L'EVOLUCIÓ QUE HA SEGUIT VIRUS





La primera variant va ser l'original. La que es va desenvolupar a Wuhan i es va anar estenent per tot el continent. Posteriorment va ser l'anomenada 20A.EU1, un cep que va aparèixer al nord-est d'Espanya i es va anar propagant per tota Europa, el que va portar a una segona onada.





VARIANT ALPHA





Va ser una variant que es va propagar de manera molt ràpida, ja que ataca la primera línia de defensa el cos. Aquesta és una de les explicacions que donen els científics per a la transmissió tan ràpida d'aquesta variant.





Aquesta mutació es va donar per primera al Regne Unit a finals de 2020 i que en pocs mesos ja s'havia estès per tot el món fins a esdevenir la dominant. Segons els experts, aquesta nova mutació ingressava en les cèl·lules d'una manera més eficient i, per això, es va estendre de manera tan ràpida.





La variant es va fent fort davant les diferents respostes del cos. En aquest sentit, la mutació bloqueja la resposta immune innata i aconsegueix que el virus tingui més opcions de propagar dins de les persones. Això era una de les bases de la propagació de la variant alfa. A més, els científics van descobrir que les cèl·lules infectades per aquesta variant produïen molt menys interferó i això ajudava al fet que el cos mantingués més temps dins el virus.





VARIANT BETA





En un primer moment es va conèixer com la variant sud-africana. Aquesta mutació era molt perillosa perquè tenia la capacitat per evadir la immunitat de certes vacunes. És més, la vacuna de Moderna podria tenir 12 vegades menys eficàcia que contra altres variants. Els nivells d'anticossos van millorar en aplicar la segona dosi de reforç d'aquesta mateixa vacuna.





En aquest sentit, des de Moderna van treballar perquè la nova vacuna estigués dissenyada específicament contra aquesta variant i van aconseguir que la resposta fos molt bona. Amb la segona dosi es generava un nombre molt alt d'anticossos. Va suposar la tercera onada del coronavirus.





VARIANT GAMMA





Aquesta mutació es va originar al nord del Brasil, una de les zones més afectades per la crisi sanitària. Un estudi va dictaminar que la primera fase de creixement d'aquesta variant va estar impulsada per la variant B.1.195, però que a poc a poc va anar canviant a la B.1.1.28.





La segona de les onades també va estar estretament lligada a aquesta variant Gama que va anar evolucionant a la fi de 2020. Les dades d'aquesta variant van donar dades úniques per saber per què es propaga el virus i la generació de les ones epidèmiques al Brasil i a tot el món. L'anàlisi final de l'estudi va fer possible saber que la majoria dels casos que hi va haver a l'Amazones van ser impulsats per la disseminació reeixida d'algunes ramificacions virals.





VARIANT DELTA





La nova onada de rebrots al món per covid-19 està estretament lligat a la variant delta. Aquesta mutació es va originar a l'Índia i l'OMS ja ha alertat que la mutació representa més de tres quartes parts dels casos de covid que hi ha actualment al món i que seria la predominant.





De fet, des dels EUA ja van deixar caure que encara que les vacunes són molt efectives davant el virus, això no evita que moltes persones puguin contagiar i contagiar altres. I, com va succeir amb les altres variants, una vegada que entra dins del territori, el virus ataca directament a les persones que són més vulnerables. Gràcies a les vacunes, la letalitat d'aquests ceps són molt menor que en les primeres onades de la pandèmia.





ALTRES VARIANTS





L'OMS ha volgut alertar que la variant Kappa és la següent que preocupa. De moment, es creu que és menys contagiosa i preocupant que la delta. Va ser detectada a Nigèria a finals de 2020.





Una altra variant podria ser Iota. Es va estendre de manera molt ràpida per la zona de Nova York el novembre de 2020. No obstant això, aquesta s'ha mantingut per els Estats Units.





Lambda és una mutació que es va originar al Perú. Està actualment en 29 països, tot ells de la zona americana; Xile, Perú i els Estats Units.