L'OMS afegeix alguns medicaments per combatre la covid-19

@EP





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha afegit alguns fàrmacs per intentar reduir la mortalitat que té el virus. Aquests són els antagonistes dels receptors d'interleucina 6, uns medicaments que poden arribar a salvar la vida dels pacients que estan més greus.





Tan sols només els primers fàrmacs que han mostrat la seva eficàcia contra la covid-19 des que els corticosteroides funcionessin al setembre de 2020. Molts dels pacients que estan crítics tenen una reacció excessiva del sistema immunitari, cosa que pot arribar a ser molt perjudicial per a la salut. Per això, aquests fàrmacs ajuden al fet que la reacció sigui excessiva.





La possibilitat de mort un cop injectat aquests dos fàrmacs es redueix en 13% respecte al que seria normal. Això per a pacients que estan molt greus, mentre que els que no necessiten ventilació, el risc de mort es redueix en un 21%.





Els medicaments ofereixen esperança als pacients que pateixen una covid més agut. No obstant això, aquests nous fàrmacs són inaccessibles per a gran part de la població. És una cosa semblant al que passa amb la distribució desigual de les vacunes. Per això, els països amb un menor poder adquisitiu són els més castigats per la pandèmia.





Per aconseguir que tothom pugui tenir accés, l'OMS ha demanat que els preus d'aquests fàrmacs es redueixin i es posin a la disposició de tots. Des de l'OMS creuen que és important trobar l'oportunitat que tothom pugui tenir accés a aquests medicaments d'una manera o l'altra.





L'OMS també han comentat que provaran tres nous fàrmacs per veure si funcionen. Les teràpies han estat seleccionades per diversos experts i són aquelles que tenen una major probabilitat de funcionar.