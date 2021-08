El Fair Play Financer podria tenir els dies comptats

@EP





El món de futbol podria estar davant d'un nou canvi. Segons The Times la UEFA s'està plantejant l'opció de canviar el sistema de control financer que existeix actualment. Un sistema que, en plena crisi sanitària, està generant molts problemes, tant a equips com als organismes que han de controlar-ho.





El nou model que volen implantar és semblant a què hi ha en les competicions americanes. La idea establir un límit salarial que pugui tenir afegides taxes de luxe. En cas que s'aprovés, el sistema entraria en joc en 2022. Perquè això succeeixi, la UEFA ha de presentar el projecte al setembre i que aquest sigui acceptat.





Des de The Times han donat algunes informacions del nou sistema. Els clubs haurien de comprometre a un màxim del 70% dels seus ingressos anuals als seus salaris. I, com passa en les competicions americanes, en cas de superar se'ls aplicaria una taxa de luxe que haurien de pagar i anirien directament a la UEFA. Al seu torn, aquests diners aniria repartit a la resta de clubs cosa que, en principi, igualaria el futbol.





A l'NBA, per exemple, la igualtat entre els diferents equips sol ser molt més gran que en el futbol. Per tant, el sistema podria arribar a funcionar, però faria a veure com encaixen tants equips dins del projecte. Amb aquesta idea, el fair play financer podria estar vivint els seus últims mesos dins del futbol per donar pas al nou sistema.