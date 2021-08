Descobreix la història i els secrets dels talibans

@EP





Els talibans han aconseguit controlar l'Afganistan. Després de més de dues dècades de lluita han pres el poder per primera vegada des de 2001. Els talibans han aconseguit arrasar tot el país, conquistant zones importants i pas a pas arribant a controlar tot l'Afganistan.







Moltes persones de país estan fugint i s'ha provocat una crisi humanitària que podria arribar a tenir efecte a tot el món. Això sí, les persones que han decidit quedar-se a l'Afganistan hauran d'entendre que ara els talibans estan al comandament i que el govern extremista ha tornat. Però, qui són els talibans?





La primera vegada que van arribar al poder va ser en la dècada de 1990. Estaven formats per guerrillers que tenien experiència en combat, ja que havien aconseguit fer fora les forces soviètiques dècades enrere. La majoria de les persones que formen part dels talibans són paixtus, el grup ètnic que predomina per tot el país.





El fundador dels talibans va ser Mohammad Omar, qui va llançar el moviment per intentar assegurar la ciutat de Kandahar. En aquell moment, la ciutat estava descontrolada i només hi havia crim i violència. Amb la visió que tenien de justícia, els talibans van aconseguir el poder.





Poc després de la seva fundació, el 1996 els talibans van aconseguir controlar Kabul per primera vegada i el primer que van fer va ser declarar el país emirat islàmic. En aquest moment i després de venir format per guerrillers, el govern talibà era molt violent i repressiu. Les dones no tenien drets, l'educació estava prohibida per a elles i no deixaven que se'ls veiés cap part del cos.





El 2001, una coalició dels Estats Units va aconseguir enderrocar a aquest règim i el 2015, el president afganès va comunicar que el líder dels talibans, Omar, havia mort el 2013 al Pakistan.



EN QUIN MOMENT RECUPEREN LA SEVA FORÇA?







El 2001, quan el règim va caure, els talibans es van haver de dispersar. Algunes persones van acabar al Pakistan i altres es van quedar a l'Afganistan que estava sota control de les forces nord-americanes. De fet, des de la Universitat de Stanford s'apunta que el moviment talibà ha anat guanyant terreny pas a pas durant les últimes dues dècades.





Per poder guanyar terreny, els militants mataven persones que s'allistaven a les forces policials o en l'exèrcit. I fins i tot periodistes, intel·lectuals o els mitjans de comunicació també van ser objectius dels talibans.





Una de les preguntes més interessants que sorgeixen al voltant dels talibans és d'on treuen els diners i les armes. Doncs bé, el finançament arriba des de diversos punts. El primer d'ells és el comerç d'opi i el tràfic de drogues. A més, de vegades els militants participen en segrestos per demanar rescats i guanyar diners. A part d'això, també reben algunes donacions que estan a favor de la causa.





La veritat és que els diners realment no és tan important per al grup i les armes les poden aconseguir fàcilment, ja que el territori sencer està ple d'aquestes. Com han comentat diversos entesos sobre els talibans, el primer que fan en controlar una zona és anar a la caserna general, treure a les persones de la presó i apoderar-se de les armes.





QUÈ BUSQUEN ELS TALIBANS?





El grup considera que han de recuperar allò que van perdre el 2001. El control del territori afganès és el seu principal objectiu, tornar a l'emirat islàmic el poder. No obstant això, en aquesta ocasió no sembla que hi hagi un sol líder com succeïa amb Omar, sinó que ara sembla que aquesta funció està una mica més dividida entre diversos militants.





La realitat que s'obre ara a l'Afganistan és totalment desconeguda. No saben si els nous talibans aplicaran el mateix règim que s'utilitzava en la dècada de 1990. El que sí que queda clar és que el grup vol limitar les dones a casa, acabar amb l'educació mixta i tornar a la societat a la llei islàmica.





El problema actual és que el canvi en la societat ha estat radical. La influència de la dona, els telèfons mòbils, les xarxes socials ... Són variables que els experts no tenen clar si podran gestionar els talibans.