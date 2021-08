Tres de cada quatre euros de l'Estat es destinen a les comunitats autònomes

@EP





Així ho recull l'últim informe global de el sector públic autonòmic elaborat pel Tribunal de Comptes, corresponent a l'exercici 2018, que ha revisat 1.131 entitats públiques, incloses les administracions generals de les comunitats, i 1.064.542 contractes per import de 12.782,4 milions d'euros.







L'òrgan fiscalitzador ha fet la seva feina tot i observar en els comptes autonòmiques una "tendència a no disposar d'una comptabilitat adequada i un mínim seguiment de les despeses amb finançament afectat", així com una "falta de rendició de comptes per part de determinades entitats ", sobretot" ens i empreses públiques, fundacions i consorcis ".





Amb caràcter general, apunta, les Memòries dels comptes generals de les comunitats es presenten incompletes, no incloent suficient informació que permeti ampliar i completar la continguda en els estats financers





Constata l'anàlisi que els recursos propis totalitzen 46.169,9 milions d'euros i representen el 24%, igual que el 2017; i que d'aquesta quantitat, el 85% correspon a l'endeutament, igual també que en l'exercici precedent, mentre únicament un 7% són ingressos tributaris propis (3.434,6 milions).





En canvi, els recursos percebuts de l'Estat a través de el sistema de finançament autonòmic suposen per al conjunt de les comunitats el 69% del total del finançament.





L'import més elevat dels mateixos correspon a la tarifa autonòmica de l'IRPF, amb un 32%; seguit de l'IVA, amb el 28%; i la participació en el rendiment dels impostos especials de fabricació i d'electricitat i els tributs cedits, tots dos amb un 11%.





Finalment, el 7% del total, a l'igual que el 2017, procedeix, fonamentalment, de fons de la UE (57%) i de subvencions i convenis (40%), mentre que els Fons de Compensació