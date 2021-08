Alejandra Rubio confirma la seva ruptura amb Álvaro Lobo

@EP





Alejandra Rubio, la filla de Terelu Campos, ha trencat amb Álvaro Lobo, la seva parella des de fa anys. Així ho informaven aquest cap de setmana a Viva la Vida i Alejandra ho ha confirmat: "Ja no estic amb Lobo".





Segons ha explicat ella mateixa, la ruptura es va produir fa un temps, però van decidir no fer-ho públic: "Les coses s'acaben, no cal donar-li més voltes, cada un té la seva vida i ja està". A més, ha afegit que han "acabat bé" i que "durant aquests dies ell es durà les coses de casa"; ella porta "un mes a Màlaga" amb la seva mare.





Sobre els motius de la ruptura ha assegurat que no han "trencat per terceres persones", tot i que no va saber què respondre quan Makoke li va preguntar si estava de nou enamorada.