El fum dels incendis pot provocar problemes pulmonars o la mort prematura, segons l'OMS

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit que el fum dels incendis "és un risc per a la salut perquè els incendis de vegetació generen contaminants atmosfèrics tòxics en forma de gasos i partícules".





A través d'un comunicat, l'Oficina Regional per Europa de l'OMS assenyala que diversos països europeus, entre ells Albània, Grècia, Israel, Itàlia, Macedònia del Nord i Turquia, estan patint greus incendis forestals que "suposen un risc per a la salut de les persones i les comunitats". Els incendis són causats tant per la calor excessiva durant les onades de calor, combinat amb forts vents, com per factors d'origen humà.





"Els efectes de fum van des de la irritació dels ulls i les vies respiratòries fins a trastorns més greus, com la reducció de la funció pulmonar, la bronquitis, l'exacerbació de l'asma i la mort prematura", apunta l'OMS.





De la mateixa manera, el fum dels incendis forestals també pot contribuir a "una major exposició a la contaminació atmosfèrica a distàncies més llargues amb efectes més a llarg termini". "Les partícules són capaces de penetrar profundament en els conductes pulmonars i entrar al torrent sanguini, el que provoca principalment impactes cardiovasculars i respiratoris", afegeixen al respecte.





En aquest context, insten a "evitar l'exposició al fum dels incendis forestals en primer lloc". "Romangui a l'interior si és segur. Durant aquests episodis d'alta contaminació, totes les persones, especialment les de risc, els nens i la gent gran, han de romandre en l'interior en la mesura del possible i evitar la ventilació directa amb l'aire exterior. Sintonitzeu amb els serveis d'emergència locals per estar a la diana de qualsevol instrucció de reubicació o evacuació", recomanen.