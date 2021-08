Rafael Bengoa: "El Covid-19 es controlarà però no s'eradicarà"

@EP





Rafael Bengoa és un metge espanyol expert en salut pública. Exdirector de Sistemes de Salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), també va treballar com a conseller de Salut de Govern Basc. Al llarg dels mesos de la pandèmia ha comparegut repetidament davant els mitjans per parlar sobre el Covid.





Ara ha volgut xerrar amb Catalunya Press sobre la situació que ha provocat la variant Delta, una soca que "és més en tot" i que obliga tant al Govern com als ciutadans a caminar amb peus de plom. A més, ens ha donat la seva opinió experta sobre com ha de ser la tornada a les escoles, sobre la possible vacunació obligatòria o sobre el futur pròxim que ens espera.





Pregunta: Estem veient com cada cop pugen més els contagis en residències de gent gran i, amb això, també els morts. Considera que cal administrar ja una tercera dosi de la vacuna?



Resposta: Sabrem amb certesa a la tardor si les defenses de persones d'aquesta edat disminueixen de tal manera que sigui necessari tornar a estimular la seva immunitat. Cal recordar que el nostre sistema immunitari no només consisteix en la primera resposta al virus (resposta innata); tenim altres respostes més complexes que entren en joc més a mitjà i llarg termini basades en la memòria immunitària. El que s'està confirmant és la necessitat de donar més dosis a les persones amb algun tipus d'immunodeficiència. Serà molt important protegir aquestes persones aquesta tardor i aquest hivern.





Pensa que aquest augment de contagis i morts entre les persones vulnerables es deu a una baixada de la seva immunitat passats els sis primers mesos des de la seva vacunació, a la variant Delta o a una combinació d'ambdues coses? Pot ocórrer el mateix amb població més jove?

La variant Delta és més en tot. Més transmissible, més càrrega viral, es replica més ràpid, infecta vacunats (encara que sigui lleu la malaltia) i aquests poden transmetre la malaltia. És a dir, és més contagiosa.





Això ha fet que ja no estiguem en la mateixa pandèmia que l'any 2020 i hem d'actuar de forma diferent. Per exemple, ara estem a punt d'haver de prendre decisions de desescalada de la cinquena onada. Hem de recordar que no és el mateix desescalar la variant Delta que les anteriors.





Des Sanitat s'ha informat que la vacuna del Covid-19 serà anual. Per sempre i per a tots?

És prematur suggerir això amb certesa. De moment el que cal saber és que les vacunes actuals són molt eficaces contra emmalaltir i morir i que, si un dia cal seguir vacunant cada any, es poden anar adaptant les vacunes per a diferents variants.





En alguns països com França s'està imposant la vacunació a personal sanitari o a aquells que treballen amb persones vulnerables. Considera que això és necessari i útil?

Als EUA, França i Alemanya hi ha més resistència a vacunar-se per part de la població que a Espanya. En el nostre context és preferible seguir convencent que obligant. No obstant això, si segueix havent brots Delta en residències serà necessari regular l'obligatorietat.





La tendència internacional és a obligar la vacunació a professionals, cuidadors en residències i fins i tot a estudiants per a classes presencials a la universitat. Certes empreses també ho estan considerant.





Respecte a demanar el passaport Covid-19 per entrar en locals d'oci, teatres o restaurants... És realment efectiu quan els vacunats es contagien -un estudi recent suggereix que l'eficàcia de les vacunes d'ARN missatger se situa en el 40% per prevenir infeccions -, els que han passat el virus el poden tornar a agafar i els test d'antígens fallen 4 de cada 10 vegades ?

Hem comentat que estem davant d'una epidèmia diferent amb la variant Delta. Als EUA diuen que "la guerra ha canviat". Si seguim amb les xifres d'incidència tan altes (encara que baixant lentament) i elevada mortalitat caldrà endurir tot el que té a veure amb espais interiors.





Els països desenvolupats com Espanya insisteixen en vacunar tota la seva població, diuen que per evitar també noves variants. Es pot evitar l'aparició de noves variants amb vacunes que no impedeixen la infecció i amb molts països del món amb pràcticament tota la seva població sense vacunar?

No es pot evitar l'aparició de noves variants en aquest context global. L'índex de connexió internacional indica que 19 dels 25 països més connectats de la Terra estan a Europa. Només això ja indica que no serà possible frenar una variant d'algun altre país. Aquesta connexió física pot ser que expliqui també per què a Europa patim la pandèmia tan violenta el 2020. Ens hem de preparar millor per a aquest possible futur. Només vacunar -encara que sigui al 90% de la població a Espanya- no és garantia de seguretat futura.





Es pot arribar a assolir l'anhelada immunitat de grup a nivell mundial?

No sembla plausible -ni tan sols al país- ja que les vacunes et protegeixen contra emmalaltir i morir de forma molt eficaç però no impedeixen que t'infectis i infectis als altres, així que tenim virus per estona però de forma endèmica entre nosaltres. Es controlarà, però no s'eradicarà.





Fa poc sortia un estudi que parlava de diferents i possibles escenaris futurs de la pandèmia. Un d'ells plantejava la possibilitat que el virus mutés fins a esdevenir un tan agressiu que matés a un de cada tres infectats. És això el més probable o el que s'espera és que la seva virulència vagi disminuint amb el pas dels mesos?

Aquesta altíssima taxa de mortalitat s'assemblaria al que fan altres virus (MERS). No és una cosa que li convé al virus. Aquest necessita cèl·lules per infectar, no li convé matar l'hoste.





Els estudis sobre possibles escenaris són útils, però no són predictius. Són útils per indicar-nos que, tot i que no podem de moment frenar variants, sí que podem preparar-nos millor per a qualsevol tipus de variant inclosa una en què no hi hagi una vacuna contra ella. Les decisions sobre els fons de recuperació han de ser raonades pensant que el coronavirus ha estat un assaig general. Si es pensa que això ha estat un acte aïllat serà seguir assumint arrogantment que tenim les malalties infeccioses sota control.





Pel que fa a la tornada a les escoles, s'ha parlat molt de si serien o no necessàries les mascaretes, sobretot si els adolescents estan vacunats. Què opina al respecte?

És important que tornin a l'escola però serà necessari seguir raonant en termes de bombolles ja que la tornada a l'escola és una tornada amb variant Delta. Diversos estudis indiquen que, encara que els nens pateixen el Covid de forma lleu en fase aguda, entre un 4% i 8% poden patir un Covid persistent de setmanes i mesos. Les escoles aquest any hauran de seguir amb bombolles, distanciament, mascaretes i sobretot encara més ventilació que l'any passat i mesuradors de C02.





Ha sortit una notícia molt prometedora que explica el desenvolupament d'un fàrmac en fase II a Israel que ha curat en 5 dies al 93% de pacients amb símptomes greus o moderats del Covid-19. Es pot esperar un millor pronòstic de la pandèmia si, a més de vacunes, es troben fàrmacs que curin els pacients greus? Sap si hi ha algun ara mateix eficaç?

Tant de bo aquest fàrmac en experimentació tiri endavant. D'altra banda, certs anticossos monoclonals per a la gestió clínica dels pacients ja estan sent aprovats per les agències reguladores. Tots ells són esperançadors. També sorgeixen nous tests més fàcils d'usar (saliva), s'està reforçant la capacitat de rastreig i s'avança amb la vacunes multivariants. Tot això indica una tardor 2021 i un 2022 molt més optimista.





Finalment, Rafael, com creu que seran els propers mesos? Seguirem vivint onades i més onades de Covid-19?

Espanya avança molt bé en vacunació, però la desescalada d'aquesta 5a onada ha de ser més pacient perquè seguirà havent-hi molt virus circulant entre nosaltres. Si no precipitem aquesta 5a desescalada, el virus serà controlat. Hi haurà un fi social el 2022 a la pandèmia quan s'hagi acceptat per la societat civil que el virus es queda entre nosaltres de forma endèmica (és a dir, torna habitualment a un país o regió).







Moltes gràcies per aportar-nos la seva experta opinió sobre el Covid, Rafael.