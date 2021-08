CaixaBank lidera el finançament sostenible de la banca espanyola

@EP



CaixaBank lidera el finançament sostenible en el mercat bancari espanyol i se situa en la cinquena posició a Europa d'aquest tipus de finançament durant el primer semestre del l'any, segons la classificació publicada per Refinitiv.





En un comunicat aquest dilluns, l'entitat ha detallat que fins al juny va concedir 7.200 milions d'euros de finançament sostenible, un 45% més que en tot 2020.





D'aquesta quantitat, Refinitiv ha considerat 5.900 milions de dòlars per a l'elaboració del seu rànquing, els procedents de les operacions en què CaixaBank és considerada per aquesta plataforma d'informació com a entitat de màxima rellevància o 'top tier lender'.





En els sis primers mesos de l'any, CaixaBank va tancar 38 operacions de préstec sostenible (ESG-Linked), per valor de 3.730 milions d'euros, entre els quals els contractes signats amb Acciona, Atresmedia, Naturgy, Roca o Werfen.





L'entitat també ha realitzat vuit préstecs verds, que es caracteritzen per finançar projectes amb un impacte positiu directe en matèria mediambiental, per valor de 211 milions d'euros.





Pel que fa a l'àmbit transaccional, CaixaBank està liderant la innovació a Espanya en aquest segment de productes, mobilitzant 3.340 milions d'euros en nou operacions vinculades a productes transaccionals.





MERCATS DE CAPITALS



Pel que fa a l'activitat de mercat de capitals, durant el primer semestre el banc va participar a Espanya i Portugal en emissions de bons ESG per 14.600 milions d'euros, fet que suposa duplicar el volum total registrat el 2020.





A més, CaixaBank ha seguit apostant per una política de 'funding' vinculada a sostenibilitat i durant el primer semestre del l'exercici ha realitzat quatre emissions de bons, 3 verdes i un de social, per un import de 3.000 milions d'euros i 500 milions de lliures.





L'entitat suma set emissions en el mercat de bons Verds i Socials des 2019, per un volum total de 6.000 milions d'euros i 500 milions de lliures.