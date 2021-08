Un empresari català treu al mercat vi en llauna

Foto d'arxiu - @EP





Joan Anton Romero és un empresari de la comarca del Penedès que ha fundat una nova empresa de vins que destaca perquè aquests es vendran en llauna. "Volia donar-li la màxima versatilitat a el vi i vaig veure que als Estats Units està estès el consum en llauna. Com és que aquí no ho hem potenciat?", declarava per l'ACN.





El llançament de la companyia l'ha fet amb 100.000 llaunes de vi negre, rosat, blanc i escumós blanc i rosat. I no es queda a Catalunya o Espanya, sinó que exportarà vi internacionalment. Al juliol el va distribuir per Andorra i ja té diversos comandes a Bèlgica, Alemanya, Ucraïna o els Estats Units.





Romero li ha explicat a l'ACN que la seva empresa, situada a Sant Sadurní d'Anoia, està pensada "a favor de la sostenibilitat i de fer-li la vida més fàcil als consumidors". Per argumentar-ho, destaca la possibilitat de gaudir d'una copa de vi sense necessitat de deixar una ampolla oberta a mig beure.