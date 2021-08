Detenen un home que fingia ser Policia per tenir trobades sexuals amb menors

@EP





La Policia Nacional ha detingut un home que es feia passar per agent de la Policia per contactar amb menors per Internet i organitzar amb ells trobades sexuals. Entre les víctimes, que els agents creuen que són vuit, es troba el seu propi nebot. Tot i que ara és major d'edat, no ho era en el moment dels fets.





L'acusat oferia diners als menors quan aquests es negaven, tot i que pel que sembla, en algunes ocasions va emprar la violència física.





Des de març la Policia investiga aquest cas, quan van detenir un home com a presumpte autor d'un delicte d'usurpació de funcions. Desprès de la detenció, els investigadors van accedir al seu telèfon mòbil i van llegir els xats amb menors en què els demanava acordar trobades sexuals; alguns d'ells es van arribar a produir.