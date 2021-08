El taekwondista olímpic Jack Woolley és operat després d'una brutal agressió

@jack_woolley_tkd





El taekwondista irlandès Jack Wolley ha compartit en xarxes socials unes imatges en què se li pot veure amb la cara completament plena de sang després d'haver estat agredit brutalment mentre tornava a casa a Dublín.





L'esportista ha hagut fins i tot de passar per quiròfan a causa de les ferides que l'agressió li va produir a la boca. Una agressió que, segons relata en el seu compte d'Instagram, es va produir sense raó, només "perquè passava per allà".





"Gràcies a tots pels missatges per preguntar-me com estic. La nit del 13 d'agost vaig anar a menjar fora amb el meu amic i després a prendre alguna cosa a un bar. Caminant pel riu Liffey, una banda de vuit a dotze escandalosos nois i noies d'uns vint anys van començar a agredir violentament a la gent. Desafortunadament, vaig ser víctima d'aquests atacs aleatoris perquè passava per allà i una persona d'aquest grup em va donar un cop de puny a la cara. Un sol cop de puny, seguit de 'error meu, m'he equivocat de persona ', i van seguir corrent per la carretera atacant a més ciutadans que anaven a la seva", va escriure.







Després va continuar: "Afortunadament vaig poder cridar a una ambulància i mantenir-me conscient. Els meus amics em van ajudar i em posa feliç dir que tots dos estan bé i fora de perill. Tinc sort que això és tot el que va passar perquè som uns quants hospitalitzats i he escoltat que un ha mort apunyalat (escoltat pel boca a boca). Actualment estic esperant a l'hospital a que m'operin de la boca. Gràcies de nou per tot el suport. Espero recuperar-me ràpidament ".