Denunciat un conductor per circular en inici de coma etílic a Girona

@EP





Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor a Cassà de la Selva (Girona) per circular fent esses i en inici de coma etílic amb una taxa de 1.45 mg/l, sis vegades superior a la permesa.





Segons un comunicat del cos, els agents van localitzar el vehicle a la C-65, al terme municipal de Cassà de la Selva, després que un ciutadà, veient el perill que suposaria aquest conductor, decidís creuar el seu turisme al mig de la carretera per aturar-lo i evitar un accident greu, han assegurat els Mossos.





L'home va ser traslladat en ambulància per ser atès per un principi de coma etílic, i ha estat denunciat penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, i se l'ha citat per declarar davant del jutjat d'instrucció de Girona.