Argimon demana "estar atents" al fet que no es retallin drets després d'"aplacar la pandèmia"

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha demanat aquest dilluns "estar atents" al fet que la pandèmia de Covid-19 no suposi una excusa per retallar drets i llibertats. En la sessió inaugural de la 53 Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent (França), amb un aforament reduït i retransmesa telemàticament, Argimon ha apuntat que "estar governant un any i mig a cop de decret és molt fàcil".





Si bé ha reconegut que ell mateix ha avalat mesures com confinaments o tocs de queda que suposen "restriccions de drets i llibertats", ha sol·licitat mantenir l'atenció quan s'aconsegueixi aplacar la pandèmia i la Covid-19 passi a ser una malaltia més -en les seves paraules-.

A més, Argimon ha proposat "fugir de la recepta fàcil" que, segons ell, suposen les opcions polítiques d'extrema dreta que han sorgit a Europa davant la pandèmia.





En la mateixa línia, ha incidit que la pandèmia també és una "crisi de solidaritat", ja que hi ha països en vies de desenvolupament amb menys d'un 2% de la població vacunada amb pauta completa.





Si aquesta situació es manté, Argimon, metge de professió, ha augurat que "molt probablement puguin anar apareixent noves variants" de virus, davant del que ha implorat que la vacunació avanci i sigui global.