Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tarragona

Els Bombers han donat per estabilitzat a les 16.38 hores l'incendi que crema des d'aquest dilluns al migdia a Tarragona. Les flames s'han originat en una zona de vegetació del barri de Sant Salvador, entre el riu Francolí i l'N-240, que s'ha tallat al trànsit cap a tres quarts de quatre. En les tasques d'extinció hi treballen amb 22 mitjans terrestres i sis d'aeris i d'entrada no s'ha hagut d'evacuar cap veí. Segons les primeres estimacions s'han calcinat unes cinc hectàrees.