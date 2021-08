La policia francesa pregunta per Puigdemont a la Universitat Catalana d'Estiu

@EP





Tres agents de la policia nacional francesa de la subprefectura de Prada (França) s'han presentat aquest dilluns a la tarda al recinte on se celebra la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent i han preguntat per l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.





Segons han explicat fonts de l'UCE a Europa Press, els agents s'han dirigit a les persones que eren a la recepció del recinte i han preguntat si Puigdemont hi era -ja que aquest dilluns s'ha inaugurat la 53 edició de l'UCE-, així com si estava prevista la seva visita durant la setmana que dura l'esdeveniment.





El personal de recepció els ha respost que Puigdemont no hi era i que tampoc es preveu la seva presència en l'edició d'aquest any, a diferència de 2020, quan va pronunciar una conferència.

Els agents de la policia francesa també han sol·licitat als organitzadors de l'UCE informació sobre el compliment de les mesures sanitàries per la pandèmia i el control d'accés a l'esdeveniment.





En la seva intervenció en l'UCE de l'any passat, Puigdemont va afirmar que "els efectes secundaris de la repressió" al procés independentista són reparables, perquè on hi ha desorientació, desunió, enuig i desmobilització pot haver-hi orientació, unitat, esperança i mobilització, va dir.