Com viuen els infants d'Afganistan el conflicte amb els talibans?

Afganistan està a punt de viure una nova etapa marcada per l'arribada dels talibans al poder. Després de dues dècades en les quals la política estava regida per un govern elegit per una coalició internacional liderada pels Estats Units, ara el règim més extremista s'ha fet amb el país. Tal com s'està veient a les imatges que van arribant, sobretot per xarxes socials, aquest fet està suposant una gran crisi al país oriental que pot derivar a una crisi humanitària a escala global.





El món sembla que està començant a respondre i, de moment, aquest dimarts es reuniran els ministres d'Exteriors de la Unió Europea per fer una "primera valoració" de la situació, mentre que aquest dilluns ja s'ha reunit el Consell de Seguretat de les Nacions Unides per veure com actuar davant la problemàtica.





Per la seva part, la Federació Internacional pels Drets Humans ha instat a la comunitat internacional a garantir que hi hagi una protecció dels civils i dels drets humans, sobretot els drets de les dones i els nens, els quals es preveu que siguin els més perjudicats. En aquest sentit, Unicef també s'ha pronunciat i en un comunicat aquest dilluns a la tarda ha donat a conèixer unes dades que qualifiquen a l'Afganistan com "un dels pitjors indrets del món per ser infant".





552 INFANTS MORTS EL 2021





Segons ha informat l'ONG, un total de 552 infants han mort i més de 1.400 han quedat ferits al país situat a l'Orient Mitjà aquest 2021. Amb això, l'organització ha explicat que l'Afganistan durant molts anys ha estat una de les localitzacions "més perilloses" per ser nen, encara que la situació ha empitjorat en les últimes setmanes, ja que "hi ha informes que apunten que els infants estan sent reclutats en el conflicte per grups armats".





A més a més, Unicef també ha apuntat que "companys seus" que són actualment a la zona han vist com hi ha nens que "estan traumatitzats després de ser testimonis d'atrocitats comeses contra els seus éssers estimats".





LA GUERRA, LA PANDÈMIA I LA SEQUERA: UNA COMBINACIÓ MORTAL





Tot i això el context dels nens i les nenes a l'Afganistan ja era complicat abans de la nova arribada dels talibans. L'organització assenyala a una triple crisi provocada per la guerra, la covid-19 i la sequera com a principals causants de la realitat que pateixen els més petits. L'impacte combinat de la inseguretat, els desplaçaments interns, la pobresa, la pandèmia i l'escassetat d'aigua és el que ha provocat que els infants -inclosos els nens amb discapacitat-, dones i persones grans s'hagin tornat els sectors de la població més vulnerables.





Unicef preveu que prop de 2 milions de nens necessitaran suport humanitari en matèria d'aigua, sanejament i higiene i més d'un milió de nens menors de cinc anys patiran desnutrició aguda greu - el que suposa un augment de 220.000 casos respecte als actuals.





D'altra banda, les escoles estan tancades a causa de la covid-19 i el conflicte, de manera que més de 9,5 milions de nens es veuen privats del seu dret a l'educació. També es veuen afectats 500.000 nens matriculats en l'educació comunitària, informen des de l'ONG.













SUPORT ALS AFECTATS





Malgrat la difícil situació, Unicef -tal com han anunciat altres organitzacions com Metges sense Fronteres- no té intenció de marxar i en el seu comunicat ha garantit que mantindrà un equip a Kabul i a totes les regions.





Amb tot, l'ONG afirma que si el combat acaba posant en perill la vida dels equips que en formen part, els traslladaria temporalment, amb el compromís que mantindrà el "suport vital" a través de la seva xarxa d’aliats i tornarà "tan aviat som sigui possible fer-ho".





Alguns membres del personal de l’ONU a l’Afganistan s’estan traslladant a Almaty, Kazajstan, i treballaran des d’allà. L’organització, que porta 65 anys treballant al país, està present a totes les regions. Hi té 11 oficines repartides per tot Afganistán i un conjunt d’aliats que garanteixen els subministraments essencials per als més desafavorits.