Així serà l'acte d'homenatge a les víctimes del 17A a Barcelona

@EP





Barcelona celebrarà aquest dimarts al matí un acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a la capital catalana i a Cambrils (Tarragona), coincidint amb el quart aniversari dels atacs.





L'homenatge tindrà lloc a les 10 al Pla de l'Os de la Rambla -a l'alçada del Memorial- i consistirà en un minut de silenci acompanyat de la música de l' 'Cant dels Ocells' i una ofrena floral, en la línia amb l'any passat, informa l'Ajuntament aquest dilluns en un comunicat.





Serà un acte de 15 minuts sense discursos polítics i que donarà protagonisme a les víctimes i familiars, que faran primer l'ofrena floral, acompanyats també per representants de la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (Uavat), i després ho faran els representants de les institucions.





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, presidiran l'acte al costat de la presidenta de Parlament, Laura Borràs, i per part de la Generalitat també hi assistiran els consellers de Salut i d'Interior, Josep Maria Argimon i Joan Ignasi Elena. També acudiran representants dels partits i de tots els grups municipals, així com de la resta d'institucions i membres dels cossos de seguretat i d'emergència.