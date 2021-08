Detingut per robar figures de 19 tombes de cementiri de Montjuïc

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per robar diverses figures de 19 tombes de cementiri de Montjuïc de Barcelona.





Segons han informat aquest dilluns en un tuit recollit per Catalunyapress, el lladre trencava els vidres de les làpides per emportar-se les figures. La intenció del detingut era robar-les per després revendre-les, han detallat en el mateix missatge.