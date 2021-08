VÍDEOS. Rescaten un home a bord d'un veler a la deriva al Port de la Selva

@CamiJoel





La Protecció Civil de Port de la Selva ha rescatat aquesta tarda un home que anava a bord d'una embarcació a la deriva a l'escullera del Moll Gros, al costat del port del municipi de Port de la Selva





Així ho ha informat el cos d'emergències a través d'un tuit que ha recollit Catalunyapress, en què es veu un vídeo amb l'embarcació L500, un veler que ha quedat mig enfonsat flotant a l'aigua. El veler era conduït per la mateixa persona rescatada. Fins al moment es desconeixen les causes per les quals l'embarcació ha quedat a la deriva.