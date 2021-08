Els ministres d'Exteriors de la UE es reuneixen d'urgència per la situació a l'Afganistan

@EP





Els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts d'urgència per abordar la situació de l'Afganistan després que els talibans s'hagin fet amb el control del país després de la seva fulgurant avanç en les últimes dues setmanes i la presa de Kabul aquest diumenge.





La trobada ha estat anunciat per l'Alt Representant de Política Exterior i Seguretat Comuna de la UE, Josep Borrell, en un missatge que ha compartit en la xarxa social Twitter i en què ha precisat que els Vint faran una "primera avaluació" de la situació, sense aportar més detalls.





"Després dels últims esdeveniments a l'Afganistan i després de contactes intensos amb socis en els últims dies i hores, he decidit convocar una videoconferència extraordinària dels ministres europeus d'Afers Exteriors demà a la tarda per a una primera avaluació", ha escrit.





El cap de la diplomàcia europea ha destacat també que el país asiàtic es troba "en una cruïlla", així com que la seguretat i benestar dels seus ciutadans i la seguretat internacional estan "en joc".





La reunió virtual dels ministres europeus d'Exteriors es produirà just dos dies després que els talibans arribessin a Kabul, el que ha provocat la fugit de país de president, Ashraf Ghani, i la caiguda 'de facto' de l'actual Govern.





En aquest context, alguns Estats membres han anunciat operacions per evacuar els seus nacionals desplaçats a l'Afganistan, com Alemanya i França. Espanya, per la seva banda, ha anunciat l'enviament de dos avions a Dubai per repatriar espanyols i traductors afganesos.