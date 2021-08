Denunciat per conduir ebri, llençar un motorista i fugir al Baix Empordà

@EP



Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat 12 d'agost un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, per conduir ebri, llençar a terra un motorista intencionadament i fugir a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà (Girona ).





Els fets van passar al voltant de les sis de la tarda quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Bisbal d'Empordà van ser alertats d'un accident entre una motocicleta i un turisme a la C-31, al terme municipal de Gualta, informen els Mossos aquest dilluns en un comunicat.





Segons van explicar diversos testimonis als agents quan van arribar al lloc, el motorista circulava en sentit Pals amb "una important cua de retenció a la via", que va decidir avançar per l'esquerra, i un cotxe li va escombrar el pas, encara que va aconseguir avançar.





Llavors, el turisme va començar a avançar tota la cua de cotxes "posant en perill als usuaris de la via que circulaven en sentit contrari", va decidir creuar davant de la motocicleta i anar fent reiterades frenades amb la intencionalitat que la moto el topés per darrere i caigués.





Finalment, la moto va topar contra la part posterior del turisme, causant-li lesions lleus al motorista i danys a la motocicleta; el cotxe no es va parar i es va donar a la fuga en direcció a Pals.





VIATJAVA AMB TRES MENORS



Els Mossos van localitzar al turisme uns quilòmetres més endavant, en el qual anaven el conductor, la seva parella i tres menors d'edat, i, a conseqüència de l'accident, el vehicle presentava una rascada al para-xocs posterior.





Li van fer una prova d'alcoholèmia al conductor, donant un resultat positiu administratiu de 0.32 mg / l per aire expirat i se li van obrir diligències penals per un delicte de danys ocasionats a la moto, un delicte de lesions per la caiguda del motorista i un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir temeràriament.





El conductor serà citat properament per declarar davant l'autoritat judicial competent de la Bisbal d'Empordà.