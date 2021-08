Protecció Civil de Sant Boi retira un niu de Vespa Velutina al barri de la Cooperativa

Segons han informat voluntaris de Protecció Civil de Sant Boi, aquest dilluns han retirar d'un domicili, ben equipats, un niu primari de Vespa Velutina.





Es tracta d'una especie perillosa, i que van haver de retirar els seus apicultors amb la deguta protecció especial. Per fer aquesta operació primer eliminen les vespes i després retiren el niu ubicat al sostre d'un pis particular.





Detall del niu de la vespa asiàtica de Sant Boi/ @PCSantBoi





El problema del seu assentament és que pot confondre's amb altres espècies autòctones, però la vespa velutina és molt més nociva que l'europea. En primer lloc perquè es tracta d'una espècie forana i colonitzadora que es reprodueix fins a deu vegades més i més ràpid que les autòctones. Això porta al següent argument i és que, aquesta ràpida conquesta del territori les converteix en depredadores feroces de les nostres abelles, papallones i altra fauna insectil, imprescindible per a l'equilibri del nostre entorn.





A les vespas velutinas o vespes asiàtiques els encanta matar abelles. És el menjar favorit de les seves malvades cries. Això és perillosíssim per a la pol·linització de la nostra flora autòctona, per tant és un exercici d'ecologisme i solidaritat l'extinció d'aquests insectes asiàtics.





@Gencat





La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonesia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, a través d’un container que venia de la Xina. Posteriorment es va estendre per tot el sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius. S’estima que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any.







Els adults s’alimenten de líquids dolços (nèctar i mel) i també de fruita madura. Les larves s’alimenten d’abelles i d’altres tipus d’insectes que són capturats pels adults i transportats als nius.





La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres, tant a les zones urbanes com agrícoles o boscoses. Aprofita les valls fluvials i evita les poblacions pures de coníferes. No és especialment agressiva per a les persones però captura moltes abelles i és un problema afegit per a l’apicultura.





@gencat