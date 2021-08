El carrer més cara de Catalunya per comprar habitatge està a Sant Andreu de Llavaneres

@EP





Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) compta amb el carrer més car de Catalunya per comprar habitatges, amb una mitjana de 4,19 milions d'euros a l'avinguda Rocaferrera, segons un estudi realitzat per idealista en el qual s'analitzen els deu carrers més exclusius del país per adquirir un habitatge.





L'illa de Mallorca, Màlaga i Madrid compten amb els carrers més cars per comprar habitatge a Espanya, amb el carrer Sant Carles, al municipi mallorquí de Calvià i un preu mitjà de l'habitatge de 7.043.750 euros al front.





El segueixen la urbanització Coto Zagaleta a la localitat malaguenya de Benahavís, amb un preu mitjà de 7.042.462 euros, i el carrer Mozart al municipi malagueny de Marbella, que ocupa el tercer lloc amb un preu mitjà de 5.932.489 euros.





A continuació es troba la Urbanització Cascada de Camoján, també a Marbella: els propietaris demanen per les seves exclusives habitatges una mitjana de 5.444.000 euros.





En cinquè i sisè lloc figuren dos carrers de Madrid: el Paseo de los Lagos a Pozuelo de Alarcón, més conegut com 'La Finca', amb un preu mitjà de 5.248.039 euros per habitatge, i el Paseo del Conde de los Gaitanes , a la urbanització de la Moraleja, amb 4.972.656 euros.





Els tres següents llocs es reparteixen entre el carrer Cañete de Marbella (4.883.602 euros de mitjana); el carrer de Camino Ancho, a La Moraleja (4.751.654 euros), i la urbanització Sierra Blanca a Marbella (4.625.158 euros).





El 'top' 10 dels carrers més cars d'Espanya per comprar un habitatge el tanca un dels carrers del mateix municipi que l'encapçala: la Via Cornisa del municipi mallorquí de Calvià, amb un preu mitjà de 4.608.732 euros.





Segons idealista, a més de les Balears, Andalusia i Madrid, cinc comunitats autònomes tenen carrers on l'habitatge supera un preu mitjà d'un milió d'euros.





Es tracta de les regions de Catalunya (4.194.667 euros al seu carrer més car), Comunitat Valenciana (3.080.409 euros), Canàries (2.810.231 euros), País Basc (1.474.200 euros) i Cantàbria (1.321.333 euros ).





La regió més econòmica és Castella-la Manxa, on el seu carrer més car té un preu mitjà de 318.528 euros, seguida per Extremadura (353.168 euros) i Navarra (467.813 euros).