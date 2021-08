Es relaxen les restriccions en residències per a la millora dels indicadors del Covid-19

@EP





Els indicadors del Covid-19 han millorat en les residències i per això, des del departament de Salut i Drets Socials de Catalunya han decidit relaxar les mesures restrictives. Des d'aquest dimarts i durant els propers 14 dies, els grans podran fer sortides de fins a tres dies, sempre que es relacionin amb una sola bombolla de convivència.





A més d'aquesta mesura, durant les pròximes dues setmanes estaran també altres vigents. Pel que fa als professionals, aquests hauran de seguir passant cribratges i aïllar-se en cas de donar positiu.





D'altra banda, en cas que es donin brots de Covid-19 entre els residents, hauran d'estar aïllats durant 10 dies. Si no són positius confirmats i estan correctament vacunats, no hauran de fer quarantena però sí sotmetre's a una PCR.





Els familiars que vulguin anar a fer una visita a la residència hauran de donar negatiu en un test d'antígens que se'ls realitzarà per o sota la supervisió de professionals del centre. A més, podran accedir al recinte un màxim de dues persones per visita.





Com dèiem a l'inici, els grans podran sortir durant menys de tres dies. Però si les sortides de la residència són per estar només una estona fora, es recomana que sigui per fer una passejada a l'aire lliure. Els familiars que s'emportin a la gent gran també hauran de donar negatiu en un test d'antígens.