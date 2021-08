Qui és Maria Carmen Rubio, la representant d'Espanya en tir amb arc en els Jocs Paralímpics 2020

@ paralimpicos.es







El proper dimarts 24 d'agost començaran els Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. A Catalunya Press vam presentar fa uns dies als quatre representants d'Espanya a tennis i a les dues dones que competiran en halterofília. En aquesta ocasió, coneixerem a María Carmen Rubio Larrión, l'única esportista que participarà en tir amb arc.





AIXÍ ÉS EL TIR AMB ARC





El tir amb arc paralímpic va començar com a rehabilitació per a persones amb discapacitat física. No obstant això, no va trigar gaire a convertir-se en un esport de competició. Els arquers es divideixen en tres categories diferents: l'Open per arc compost, l'Open per arc recorbat i la W1.





Les dues primeres categories són per als esportistes que poden llançar de peu, en cadira de rodes o amb ajudes per mantenir l'equilibri. A la W1 competeixen aquells que van en cadira de rodes i per la seva dispacidad han de realitzar modificacions en l'arc, sigui aquest compost o recorbat.





L'objectiu del tir amb arc és senzill: llançar fletxes el més a prop possible del centre d'una diana que té 122 centímetres de diàmetre. Tots els arquers se situen a 70 metres de l'arc i han d'apuntar al centre, de 12,2 centímetres. Si encerten sumen 10 punts.





TIR AMB ARC A TÒQUIO 2020





A Tòquio 2020 hi haurà competició masculina i femenina de tir amb arc, encara que Espanya només tindrà representació en la segona. En tots dos casos hi haurà proves d'arc compost i arc recorbat, tant individuals com per equips. En totes les activitats, a més, hi haurà una primera tirada classificatòria i després eliminatòries.





En el cas de les proves individuals guanyarà el millor en cinc mànigues de tres fletxes; en equips, els tres arquers participants disposaran de 24 llançaments.





QUI ÉS MARÍA CARMEN RUBIO Larrion





















Maria Carmen Rubio Larrión és una dona que va néixer a Navarra el 1961. Té discapacitat física i competeix en la categoria Open.







Aquesta arquera va ser representant d'Espanya en els Jocs Paralímpics de Londres 2012 i va aconseguir quedar sisena classificada en arc compost individual. Més tard, a Rio 2016, va arribar fins a vuitens de final a la competició per equips (en la qual va participar amb Guillermo Rodríguez).





Entre els seus principals èxits hem de destacar la medalla d'or que va aconseguir en el Campionat d'Europa de 2006 a Nymburk, a la República Txeca. A més, va estar a punt de pujar al podi en els Campionats del Món de 2011, en què va aconseguir quedar quarta i cinquena. El 2013 va ser sisena.





No va tenir el mateix èxit en els Mundials de 2017 i 2019, en els quals va quedar en la 17a posició. Però ara buscarà millorar la marca a Tòquio 2020.