Catalunya prorroga una setmana el toc de queda i baixa a 125 casos el llindar

@EP





El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts prorrogar una setmana el toc de queda com a mesura de contenció de la pandèmia de Covid-19, en una mesura que entrarà en vigor a partir del divendres.





En un comunicat, ha anunciat que el Procicat també ha decidit baixar a 125 casos per cada 100.000 habitants la incidència acumulada a set dies per estar sotmès a aquesta mesura, que s'aplica únicament als municipis de més de 5.000 habitants.





En total es proposa una llista de 148 municipis --125 per tenir una incidència acumulada superior a la permesa i 23 per estar envoltats per municipis afectats--, de manera que hi ha 28 municipis menys que en l'anterior actualització del toc de queda.