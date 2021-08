Ets capaç de trobar el número 3 en 10 segons?

A Catalunya Press et portem una endevinalla de l'estil de les que circulen dia rere dia per xarxes socials: en aquest cas, et proposem trobar el número 3 que s'amaga en la imatge. Però no és tan fàcil com sembla, perquè has de fer-ho en menys de 10 segons. Seràs capaç d'aconseguir-ho?





Abans de començar prepara't bé, obre els ulls i mira la imatge amb atenció. No tothom és capaç de superar aquest tipus de reptes.





ETS CAPAÇ DE TROBAR EL NÚMERO 3 EN DEU SEGONS?





Foto: Catalunyapress





Si ets capaç de trobar el número tres a la imatge deL repte en el temps establert, deixa'ns un comentari dient-nos que ho has aconseguit. Tens vista de linx!





SOLUCIÓ DEL REPTE





Si per contra el temporitzador ha arribat a zero i no has estat capaç de veure el número tres que s'amagava a la imatge, no et preocupis. Pot resultar complicat! Sobretot perquè no totes les pantalles, siguin de telèfons mòbils, ordinadors, tauletes o de qualsevol dispositiu electrònic, tenen la mateixa resolució.





Segons el tipus de llum i el nivell de brillantor de la pantalla, els colors poden variar, així que pot ser que aquest sigui el motiu pel qual no has superat el repte. O potser, simplement, necessitaves una mica més de temps per superar-lo. Li passa a moltes persones!





Però a Catalunya Press no volem deixar-te amb les ganes de saber on es trobava el número 3. Per això, a continuació et mostrem una imatge en la qual es pot veure la solució.





Foto: Catalunyapress