La conversa dels agressors després de matar a Samuel: "És un puto maricon"

Lloc on va ser agredit Samuel a la Corunya / @EP





'El programa de l'estiu' de Telecinco ha parlat en exclusiva amb Lidia, una persona que pot ser fonamental en la investigació de el cas del crim de Samuel a la Corunya. L'entrevistada i els seus amics van escoltar la conversa que van tenir els presumptes agressors després de la pallissa mortal.





La jove explica que la nit de l'esdeveniment va sortir de marxa amb dos amics i a el tornar "ens trobem amb la noia, anàvem en la mateixa direcció, després van passar dos nois que no eren amb ella ... a veure que la noia estava bastant alterada i ells també, vam decidir seguir-los perquè la ruta coincidia i per si fos un cas de maltractament ".





"El noi li va dir a la noia que 'era un puto maricon", matisa la testimoni. L'entrevistada comenta que en un parc van començar a parlar amb els autors de la pallissa, per evitar qualsevol tipus de maltractament. No obstant això, aquí van descobrir que havien agredit a Samuel.





"Diego estava una mica alcoholitzat, estava molt xerraire, no centrava la vista a ningú, tenia un peu inflat amb la bamba fora", declara Lidia. No obstant això, la dada més cruel és detallat per la jove: "Diego tenia els artells plens de sang i la samarreta també".





La periodista li pregunta quantes vegades va escoltar insults homòfobs després de l'assassinat i ella respon: "En el camí, després una amiga li va preguntar 'quin problema tenia amb homesexuals' i ell va respondre que simplement tenia problemes amb els homosexuals i no volia que el confonguessin amb un ".







Lidia explica que la Kathy, que està en llibertat amb càrrecs, li etzibava al seu nòvio Diego després de la pallissa: "Ella li deia 'però mira com ho vau deixar" i ell deia' però mira com em va deixar la samarreta ', preocupat per la seva look ".





Després va arribar el moment en què va acudir un noi amb accent francès, que ha recriminat a la parella implicada en l'assassinat. Lidia, que va estar amb els implicats moments posteriors a la pallissa, explica que els acusats: "No eren conscients de la gravetat de l'assumpte, estaven reconeixent un assassinat i ell no s'estava adonant que estava reconeixent un assassinat".





"En cap moment em van donar a entendre que era mort, però pels comentaris de la Kathy si sabien que Samuel no estava bé, ella deia 'mira com ho vau deixar', 'això no es fa', 'algun dia et donaran les hòsties a tu '... tots eren conscients que li havien donat una pallissa brutal ", matisa.