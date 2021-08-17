Aquests són els 148 municipis afectats pel nou toc de queda
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La Generalitat ha reduït a 148 la llista de municipis en els quals preveu decretar un confinament nocturn entre la 1.00 i les 6.00 de la matinada durant una setmana més en la seva petició de pròrroga a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Dels 148, un total de 125 tenen més de 5.000 habitants i una incidència acumulada de la pandèmia igual o superior a 125 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els últims set dies, i 23 no compleixen aquests indicadors però estan envoltats de localitats que compleixen aquests paràmetres:
ABRERA.
ALCARRÀS.
ALCOVER.
ALMACELLES.
ALTAFULLA.
AMPOSTA.
ANGLÈS.
ARBÚCIES.
ARENYS DE MAR.
Arenys de Munt.
ARGENTONA.
ARTÉS.
BADALONA.
BADIA DEL VALLÈS.
BALAGUER.
BANYOLES.
BARBERA DEL VALLÈS.
BARCELONA.
BELLPUIG.
BERGA.
BLANES.
CALAFELL.
CALELLA.
CAMBRILS.
CANET DE MAR.
CANOVELLES.
CARDEDEU.
CASTELLBISBAL.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES.
CASTELL-PLATJA D'ARO.
CELRÀ.
CENTELLES.
CERVELLÓ.
CONSTANTÍ.
CORBERA DE LLOBREGAT.
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
CUBELLES.DELTEBRE.
EL PRAT DE LLOBREGAT.
EL VENDRELL.
ESPARREGUERA.
ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
FIGUERES.
GAVÀ.
GELIDA.
GIRONA.
GUISSONA.
IGUALADA.
LA BISBAL D'EMPORDÀ.
LA LLAGOSTA.
LA SEU D'URGELL.
L'AMETLLA DE MAR.
L'ARBOÇ.
LES BORGES BLANQUES.
L'ESCALA.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
LLEIDA.
LLIÇÀ DE VALL.
LLINARS DEL VALLÈS.
LLORET DE MAR.
MANLLEU.
MANRESA.
MARTORELL.
MASQUEFA.
MATARÓ.
MOLLERUSSA.
MONTBLANC.
MONTCADA I REIXAC.
MONTGAT.
MONT-ROIG DEL CAMP.
MÓRA D'EBRE.
NAVÀS.
OLESA DE MONTSERRAT.
PALAFOLLS.
PALAFRUGELL.
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.
PIERA.
PINEDA DE MAR.
PREMIÀ DE DALT.
PREMIÀ DE MAR.
REUS.
RIPOLLET.
RIUDOMS.
Roda de Berà.
RODA DE TER.
ROSES.
RUBÍ.
SABADELL.
SALLENT.
SALOU.
SALT.
SANT ADRIÀ DE BESÒS.
SANT ANDREU DE LA BARCA.
SANT ANDREU DE LLAVANERES.
SANT BOI DE LLOBREGAT.
SANT ESTEVE SESROVIRES.
SANT FELIU DE CODINES.
SANT FELIU DE GUÍXOLS.
SANT FELIU DE LLOBREGAT.
SANT HILARI SACALM.
SANT JOAN DE VILATORRADA.
SANT JOAN DESPÍ.
SANT POL DE MAR.
SANT SADURNÍ D'ANOIA.
SANT VICENÇ DELS HORTS.
SANTA COLOMA DE GRAMENET.
SANTPEDOR.
SARRIÀ DE TER.
SOLSONA.
SÚRIA.
TARRAGONA.
TÀRREGA.
TERRASSA.
TORDERA.
TORELLÓ.
TORROELLA DE MONTGRÍ.
TOSSA DE MAR.
ULLDECONA.
VALLIRANA.
VALLS.
VIC.
VIDRERES.
VILADECANS.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
VILA-SECA.
Catalunya prorroga una setmana el toc de queda i baixa a 125 casos el llindar
MUNICIPIS AFECTATS SENSE COMPLIR INDICADORS
ALCANAR.
CALDES D'ESTRAC.
CASTELLVÍ DE ROSANES.
CERDANYOLA DEL VALLÈS.
CUNIT.
EL PAPIOL.
Gimenells i el Pla de la Font.
LA CANONJA.
PALMELL DE CERVELLÓ.
L'RIBA.
MALGRAT DE MAR.
MOLINS DE REI.
PALLEJÀ.
SANT CARLES DE LA RÀPITA.
SANT CUGAT DEL VALLÈS.
SANT JAUME D'ENVEJA.
SANT JUST DESVERN.
SANT LLORENÇ D'HORTONS.
SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
SANT VICENÇ DE MONTALT.
SANTA SUSANNA.
VILAVERD.
VINYOLS I ELS ARCS.
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