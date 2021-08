Reclamen una llei estatal per lluitar contra les agressions verbals i físiques a sanitaris

@EP





El Sindicat d'Infermeria, Satse, a Catalunya ha criticat l' "escàs interès" de les administracions sanitàries estatals i autonòmiques per combatre les agressions a sanitaris i reclama una llei estatal que obligui els centres, tant públics com privats i concertats, a adoptar totes les mesures i actuacions necessàries per fer front al problema.





El sindicat ha recordat a més en un comunicat aquest dimarts que l'últim informe oficial que va donar a conèixer el Ministeri de Sanitat sobre aquestes agressions és de 2017-2018 "malgrat les reiterades peticions de comptar amb una radiografia exacta i actualitzada" de la situació.

Així, ha qualificat d'injustificable que no es disposi de dades sobre els fets els anys 2019, 2020 i 2021 per adoptar les actuacions necessàries per acabar amb un problema que afecta vuit de cada deu infermers al llarg de la seva trajectòria professional.





Segons han explicat, les agressions segueixen estant presents després del període d'emergència sanitària per la Covid-19, sent de nou molt freqüents els episodis de violència verbal, com insults o amenaces, i també els de caràcter físic.





Satse ja ha elaborat un esborrany de llei amb mesures de prevenció, sensibilització, informació i suport per protegir els sanitaris víctimes d'agressions, que va ser traslladat al Ministeri de Sanitat, a les conselleries de Salut de les comunitats autònomes i als partits polítics de Congrés dels Diputats, però que segueix "en sala d'espera".