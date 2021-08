Es revela el secret pel qual els violins Stradivarius tenen tan bona acústica

@EP





El reconegut fabricant de violins Antonio Stradivari i altres van tractar els seus instruments amb substàncies químiques que produïen el seu so únic, i diverses han estat identificades per primera vegada.







Joseph Nagyvary, professor emèrit de bioquímica a la Universitat de Texas A & M, qui va proposar per primera vegada la teoria que els productes químics utilitzats en la fabricació de violins, no tant l'habilitat de fer l'instrument en si, va ser la raó per la qual Stradivari i altres, com Guarneri del Gesu, van fabricar instruments el so no ha estat igualat en més de 200 anys.





Un equip internacional dirigit per Hwan-Ching Tai, professor de química a la Universitat Nacional de Taiwan, ha publicat les seves troballes en Angewandte Chemie International Edition.





Fa uns 40 anys a Texas A & M, Nagyvary va ser el primer a provar una teoria que havia passat anys investigant: que una raó principal per al so primitiu, més enllà de la fina artesania, eren els productes químics que Stradivari i altres usaven per tractar els seus instruments causa d'una infestació de cucs en aquest moment.





"Tota la meva investigació durant molts anys s'ha basat en la suposició que la fusta dels grans mestres es va sotmetre a un tractament químic agressiu, i això va tenir un paper directe en la creació del gran so dels Stradivari i Guarneri", va dir Nagyvary en un comunicat.





BÒRAZ, ZINC, COURE I ALUM: ELS QUÍMICS PROTAGONISTES





Les seves troballes van ser verificades en una revisió de l'American Chemical Society, l'organització científica més gran de món. Els descobriments actuals de l'equip de recerca mostren que es van utilitzar bòrax, zinc, coure i alum, juntament amb aigua de calç, per tractar la fusta utilitzada en els instruments.





"El bòrax té una llarga història com a conservant, que es remunta als antics egipcis, que ho usaven en la momificació i després com a insecticida", va dir Nagyvary.





"La presència d'aquests productes químics apunta a la col·laboració entre els fabricants de violins i la farmàcia local i l'apotecari en aquest moment. Tant Stradivari com Guarneri haurien volgut tractar els seus violins per evitar que els cucs es mengessin la fusta perquè les infestacions de cucs estaven molt esteses en aquell moment ", ha afegit.





Va dir que cada fabricant de violins probablement va usar els seus propis mètodes locals en tractar la fusta. "Aquest nou estudi revela que Stradivari i Guarneri tenien el seu propi mètode patentat individual de processament de fusta, a què podrien haver atribuït una importància considerable", va dir. "Podien haver-se adonat que les sals especials que utilitzaven per a la impregnació de la fusta també li atorgaven una resistència mecànica beneficiosa i avantatges acústics. Aquests mètodes es van mantenir en secret. No hi havia patents en aquesta època. Com es manipulava la fusta amb productes químics era impossible endevinar mitjançant la inspecció visual del producte acabat ".





Va dir que les receptes de vernissos no eren secretes perquè el vernís en si no és un determinant crític de la qualitat del to. Per contra, el procés de com es van tractar i processar les taules d'avet fresc amb una varietat de tractaments químics a base d'aigua és fonamental per al so del violí acabat.





Nagyvary afegir que l'equip va descobrir que els productes químics utilitzats es trobaven per tot arreu i dins de la fusta, no només en la seva superfície, i això va afectar directament la qualitat del so dels instruments.





Antonio Stradivari (1644-1737) va fabricar al voltant de 1.200 violins en la seva vida i els va vendre només als molt rics, inclosa la reialesa. Avui dia, queden al voltant de 600 violins Stradivari. "Els seus violins han estat incomparables en so i qualitat durant 220 anys", va dir Nagyvary, i ha assenyalat que un violí Stradivari avui pot valorar-se en 10 milions de dòlars.