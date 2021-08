Alerten de la contaminació de listèria en productes d'una marca d'embotits catalana

@SALGOT





L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va anunciar la setamana passada que mitjançant el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) ha tingut coneixament d’una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Catalunya relativa a la presència de Listeria monocytogenes en els productes Botifarra negra, Botifarra negra Tradicional i Bull de llengua de la marca SALGOT amb dates de caducitat 07.08.2021 (Botifarra negra), 24.08.2021 (Botifarra negra tradicional) i 16.08.2021 (Bull de llengua).





La notificació d'alerta s'ha generat després de la comunicació per part de l'empresa fabricant, per la detecció de Listeria monocytogenes en un autocontrol d'un client en el producte BOTIFARRA NEGRA TRADICIONAL, lot 211804. L'establiment fabricant s'ha posat en contacte amb els seus clients i està gestionant la retirada, han explicat des de l'AESAN.





QUINS PRODUCTES SÓN ELS AFECTATS?





Les dades del producte implicat són: Nom del producte (en etiqueta): Botifarra negra, Botifarra negra Tradicional i Bull de llengua.





Nom de marca: SALGOT.





Números de lot: Botifarra negra: 211.804 i 212.019, Botifarra negra Tradicional: 211.804 i Bull de llengua: 212017.





Data de caducitat: 2021.07.08 i 2021.08.23 (Botifarra negra), 2021.08.24 (Botifarra negra tradicional) i 2021.08.16 (Bull de llengua).

Pes d'unitat / vol. 250 g., 250 g. i 1 Kg. respectivament.





Temperatura: refrigerats.







CAP AFECTAT





L'AESAN ha informat que de moment "no hi ha constància a Espanya de cap cas notificat associat a aquesta alerta" i ha apuntat que tots els consumidors que tinguin aquests productes a casa els han de tornar a la botiga on els hagin comprat i no els han de consumir.





Tot i això, en cas que algú hagi menjat la botifarra negra, la botifarra negra tradicional o el bull de llengua i tingui algun símptoma compatible amb la Listeria monocytogenes, com ara vòmits, diarrea o febre, la institució recomana acudir a un centre de salut. Segons el Centre pel Control i la Prevenció de Malalties, aquesta malatia afecta principalment a dones embarassades, nadons, adults majors i persones amb el sistema immunitari debilitat.