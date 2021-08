Investigadors troben un compost natural present en fruites que podria prevenir el Parkinson

@EP





El consum de fruites i verdures és una de les coses que sempre van bé per la nostra salut i és una de les claus que sempre recomanen els metges o dietistes per saciar la fam, sobretot a l'estiu.





Ara, investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins han sumat un motiu més per fer-ho: el farnesol, un compost natural present en nombrosos olis essencials de plantes podria prevenir i revertir el dany cerebral relacionat amb la malaltia de Parkinson.







Així ho ha demostrat un estudi en ratolins realitzat per experts d'aquesta facultat i publicat a la revista Science Translational Medicine. Així, la investigació apunta que segons el compost, utilitzat en l'elaboració d'aromes i perfums, pot prevenir la de neurones que produeixen dopamina en els cervells dels ratolins desactivant PARÍS, una proteïna clau que intervé en la progressió de la malaltia.





La pèrdua d'aquestes neurones afecta el moviment i la cognició, el que provoca símptomes característics de la malaltia de Parkinson, com tremolors, rigidesa muscular, confusió i demència. La capacitat de farnesol per bloquejar PARIS, a jutjar pels investigadors, podria guiar el desenvolupament de noves intervencions contra la malaltia de Parkinson que s'adrecin específicament a aquesta proteïna.





ELS EFECTES DEL FARNESOL





Els autors han demostrat que el farnesol inhibeix a PARIS en promoure la seva farnesilació. En múltiples models de malaltia de Parkinson de rosegadors, el compost ha reduït les anomalies histològiques i de comportament, i la farnesilació de PARIS ha disminuït en mostres de cervell de pacients amb la patologia, el que suggereix que la promoció de la farnesilació de PARIS podria tenir efectes terapèutics en ella.





"Els nostres experiments han demostrat que el farnesol prové significativament la pèrdua de neurones de dopamina i reverteix els dèficits de comportament en ratolins, el que indica el seu potencial com a tractament farmacològic per prevenir la malaltia de Parkinson" explica Ted Dawson director de Johns Hopkins Institute for Cell Engineering i professor de neurologia a la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins.





Per tant els resultats del seu treball suggereixen que el farnesol podria alleugerir els símptomes i alentir la degeneració de les neurones en els pacients, que actualment tenen poques opcions de tractament eficaços.





En el cervell de les persones amb malaltia de Parkinson, una acumulació de PARIS alenteix la fabricació de la proteïna protectora PGC-1 alfa, que és l'encarregada de protegir a les cèl·lules cerebrals de les molècules reactives d'oxigen nocives que s'acumulen en el cervell . Sense PGC-1alpha, les neurones de dopamina moren, el que porta als canvis cognitius i físics associats amb la malaltia de Parkinson.





COM HO VAN FER?





Per estudiar si el farnesol podria protegir el cervell dels efectes de l'acumulació de PARIS, els investigadors van alimentar als ratolins amb una dieta suplementada amb farnesol o amb una dieta regular per a ratolins durant una setmana. Després, van administrar fibril·les preformades de la proteïna alfa-sinucleïna, que està associada amb els efectes de la malaltia de Parkinson en el cervell.





Va ser d'aquesta manera com van trobar que els ratolins alimentats amb la dieta farnesol es van exercir millor en una prova de força i coordinació dissenyada per detectar l'avanç dels símptomes de la malaltia de Parkinson. De mitjana, els ratolins es van exercir 100% millor que els ratolins injectats amb alfa-sinucleïna, però alimentats amb una dieta regular.





Quan els investigadors van estudiar més tard el teixit cerebral dels ratolins en els dos grups, van trobar que els alimentats amb una dieta suplementada amb farnesol tenien el doble de neurones dopaminèrgiques sanes que els ratolins no alimentats amb la dieta enriquida amb farnesol. Els ratolins alimentats amb farnesol també tenien aproximadament un 55% més de la proteïna protectora PGC-1 alfa en els seus cervells que els ratolins no tractats.





LES PROVES EN HUMANS





Si bé el farnesol es produeix de forma natural, les versions sintètiques s'utilitzen en el comerç i les quantitats que les persones obtenen a través de la dieta no estan clares. Els investigadors adverteixen que encara no s'han determinat les dosis segures de farnesol per a humans i que només els assaigs clínics acuradament controlats poden fer-ho.





Encara que es necessita més investigació, Dawson i el seu equip esperen que el farnesol pugui usar-se algun dia per crear tractaments que previnguin o reverteixin el dany cerebral causat per la malaltia de Parkinson.