Una testimoni del 17A: "vaig enganyar a la meva germana perquè no patís"

Ja han passat quatre anys d'aquell fatídic 17 d'agost de 2017 en el qual Barcelona, i tot Espanya, es va aturar per presenciar uns fets que mai haguéssim imaginat. La Natasha -nom fictici perquè no vol aparèixer de forma pública als mitjans- és originària d'Ucraïna i aquella tarda estava al costat de la Rambla. Fa anys que va venir a Catalunya a la recerca d'un futur millor a causa de la inestabilitat del seu país pels conflictes amb Rússia. Ara viu en un poble del Maresme amb el seu marit i el seu fill i, encara que és professora, es dedica a acomplir tasques de la llar en diferents cases perquè "és la feina més fàcil i ràpid" per ingressar diners en la seva situació, reconeix.





El 17 d'agost la Natasha estava amb la seva germana que va venir d'Ucraïna a visitar-la, després de temps sense veure's. Havien pensat que, un cop ja havien fet turisme per la capital catalana i per altres pobles de Catalunya, es donarien una tarda per a elles i "se n'anirien de compres". El que no s'esperaven és que a les 16:50h d'aquella tarda, Younes Aabouyaaqoub agafaria una furgoneta i es posaria enmig de la Rambla per atropellar tot aquell que se li posés per davant.





Pregunta: Com recordes aquell dia?





Resposta: Era un dia assolellat i feia molta calor, típic del mes d'agost a Barcelona. Jo volia aprofitar que tenia vacances i que la meva germana estava aquí per anar al centre a comprar alguna cosa de roba, perquè "ens encanta anar de compres!" (Riu).





I què va passar llavors?





Nosaltres vam arribar a Plaça Catalunya cap al migdia i la nostra intenció era anar a les botigues del Passeig de Gràcia, el Corte Inglés i després a La Rambla. Vam estar donant un parell de voltes per la zona, però amb la meva germana vam decidir mirar alguna botiga de "roba barata", de manera que vam anar al Zara del carrer Pelai. Vam entrar i vam començar a mirar vestits, bosses, pantalons, bruses ... La veritat és que la botiga estava bastant plena i amb tota la roba que vam agafar vam anar a l'emprovador per decidir què comprar i què no.





Semblava una tarda normal, doncs ...





Sí, una tarda qualsevol. Ens vam ficar a l'emprovador i va ser en aquest moment quan tot va canviar. Vam sentir crits, gent corrent, i moltes persones que entraven a la botiga per buscar refugi. De seguida vam sortir de l'emprovador per mirar què passava. La gent feia cara de por, ningú entenia res. Era tot molt desconcertant, no enteníem què passava ... i la meva germana menys ... perquè no entén res d'espanyol.





Què vau fer?





Els dependents de seguida van tancar la botiga i ens vam quedar a dins. La meva germana tenia molta por perquè no entenia que passava, i no em parava de preguntar. Jo tampoc sabia res, però feia veure que tot estava controlat per no espantar-la més.





Però tenies por?





Molta. No sabia el que passava ... Un cop tancada la botiga els "venedors" ens van posar a tots en un pati que hi havia a la part posterior de l'establiment, el més lluny de la porta. Va ser aquí quan ens van informar que havien atropellat gent a La Rambla, que hi havia morts i ferits, però que la situació estava controlada. Tothom tenia molta por. Així i tot, jo li vaig dir a la meva germana que no passava res, que era un accident però que no hi havia morts, potser algun ferit, però res greu. No volia que la meva germana ho passés malament.





Vas enganyar a la teva germana?





Sí. Ella era aquí de turisme, en un país que no coneix de res, amb una llengua que no entén. És per això que vaig pensar que si no li explicava la veritat, potser seria millor perquè estigués més tranquil·la. No obstant això, estava nerviosa perquè veia la gent molt preocupada.





I tu què pensaves en aquell moment?





Doncs que tampoc podia fer res més. Esperar dins la botiga que ens donessin permís per sortir i marxar cap a casa. Tenia molta por, però tampoc volia mostrar-ho per no crear més pànic.





Quan vau poder marxar?





Quan als dependents els van dir que tot estava bé, van obrir la botiga. Vam marxar ràpidament i al carrer hi havia moltíssima policia. No podíem anar cap a La Rambla, de manera que vam pujar el carrer Pelai fins a Universitat.





On volíeu anar?





Ens van dir que a Plaça Catalunya no parava cap tren ni metro, de forma que vam anar fins a Arc de Triomf, ja que allà sí que hi havia trens. Tot i això, com que la meva germana no sabia res i jo volia crear una sensació de seguretat, vam continuar la nostra tarda de compres.





Vídeo en què es veu la reacció dels transeünts en carrers adjacents a La Rambla després de l'atemptat / @BBC





Com?





Doncs vam entrar a una altra botiga a mirar més roba. No volia trencar els plans amb la meva germana i tampoc volia que es preocupés, així que li vaig dir d'entrar en un altre comerç per emprovar-nos vestits, samarretes ...





I ho vau aconseguir?





Sí. Ens vam ficar en una botiga al mateix carrer Pelai, però la situació era tan desconcertant i estranya que, encara que la meva germana no sabia res, em va dir que volia anar a casa.

Mentre estàvem dins, va entrar una parella francesa que estava en xoc. Ens van explicar a tots que venien de La Rambla, que havien vist com una furgoneta blanca es ficava enmig del passeig i començava a atropellar a la gent, amb moviments de "ziga zaga". Ens van dir que hi havia morts i molts ferits.





Amb aquest testimoni suposo que us passarien les ganes de comprar ...





Efectivament. La meva germana, tot i que no entenia res, ja m'havia dit que volia marxar i jo, amb tot això, per descomptat que també. Així que vam sortir direcció Arc de Triomf i a mesura que caminàvem vam veure com els comerços tancaven definitivament i la policia no deixava que la gent estigués al carrer.





Vídeo on es veu la Natasha amb la seva germana sortint de la botiga on estaven refugiades/ @Euronews





Vau arribar bé al tren?





Sí. Pel camí em va trucar el meu marit i em va informar de tota la situació, de manera que em vaig fer encara més a la idea de la gravetat del que estava passant. Al carrer només hi havia gent que corria o que caminava de pressa i molta policia per tot arreu. Vam arribar a Arc de Triomf i vam agafar el primer tren que passava direcció al Maresme.





Com estava el tren?





Era un ambient molt estrany, es notava tensió, preocupació i incertesa. No hi havia silenci, tothom estava amb el mòbil, trucant als seus familiars, enviant missatges ... Va ser un viatge llarg.





I quan li vas explicar a la teva germana tot el que havia passat?





Quan vam arribar a casa. Vam posar les notícies, amb el meu marit i el meu fill i llavors ens vam assabentar que s'havia confirmat que era un atemptat, que el conductor havia fugit ... Però bé, nosaltres estàvem sanes i salves.





Vau tornar a Barcelona?





Aquells dies no. Teníem por. Mira que els nostres plans eren fer turisme per la ciutat però no podíem, era tornar a recordar tots els moments de preocupació, no ens sentíem segures.





T'han quedat seqüeles?





No, el meu testimoni tampoc va ser per tant! (Riu). Jo no vaig veure res, no estava directament a La Rambla, no vaig veure la furgoneta, ni ferits. Només gent cridant, corrent i poc més. És cert que tornar al centre em va costar unes setmanes perquè, reitero, vaig passar molta por, però al cap i a la fi la vida contínua. Pitjor va ser per a la parella francesa que per desgràcia ho va veure tot.