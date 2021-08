Troben 3 noves espècies prehistòriques que suggereixen la veloç evolució dels mamífers després d'extingir els dinosaures

Pixabay





Una investigació publicada aquest dimecres al 'Journal of Systematic Palaeontology' descriu el descobriment de tres noves espècies de criatures antigues dels albors dels mamífers moderns, que suggereix una ràpida evolució immediatament després de l'extinció massiva dels dinosaures.





Aquests mamífers prehistòrics vagaven per Amèrica del Nord durant la primera època del Paleocè, tot just uns centenars de milers d'anys després de la frontera entre el Cretaci i el Paleogen que va acabar amb els dinosaures. El seu descobriment suggereix que els mamífers es van diversificar més ràpidament del que es pensava després de l'extinció massiva.





Les criatures descobertes són 'Miniconus jeanninae', 'Conacodon hettingeri' i 'Beornus honeyi'. Es diferencien per la seva mida, que arriba a ser el d'un gat domèstic modern, molt més gran que el dels mamífers, majoritàriament de la mida d'un ratolí o una rata, que van viure abans al costat dels dinosaures a Amèrica del Nord. Cada un té un conjunt de característiques dentals úniques que difereixen entre si.





El 'Beornus honeyi', en particular, ha estat batejat en homenatge al personatge de 'El Hobbit' Beorn, a causa de l'aspecte dels molars com inflats.





El nou grup pertany a una variada col·lecció de mamífers placentaris denominats ungulats arcaics (o Condilares), ancestres primitius dels actuals mamífers amb peülles (per exemple, cavalls, elefants, vaques, hipopòtams).





Els paleontòlegs de la Universitat de Colorado, als Estats Units, van desenterrar parts dels ossos de la mandíbula inferior i de les dents, que proporcionen informació sobre la identitat, l'estil de vida i la mida del cos dels animals.





Les tres noves espècies pertanyen a la família 'periptíquid' i es distingeixen d'altres "Condilares" per les seves dents, que tenen premolars inflats i crestes d'esmalt verticals poc habituals. Els investigadors creuen que podrien haver estat omnívors perquè van desenvolupar dents que els haurien permès triturar plantes a més de carn, encara que això no descarta que fossin exclusivament herbívors.





L'extinció massiva que va acabar amb els dinosaures no avians fa 66 milions d'anys es considera l'inici de l'Era dels Mamífers, ja que immediatament després van aparèixer per primera vegada diversos tipus de mamífers.





Com explica l'autora principal, Madelaine Atteberry, del Departament de Ciències Geològiques de la Universitat de Colorado, "quan els dinosaures es van extingir, l'accés a diferents aliments i entorns va permetre als mamífers florir i diversificar ràpidament la seva anatomia dental i evolucionar cap a un major mida corporal. Clarament van aprofitar aquesta oportunitat, com podem veure a la radiació de noves espècies de mamífers que va tenir lloc en un període de temps relativament curt després de l'extinció massiva", afegeix.





Atteberry i la coautora Jaelyn Eberle, conservadora del Museu d'Història Natural i professora de Ciències Geològiques de la Universitat de Colorado, van estudiar les dents i els ossos de la mandíbula inferior de 29 espècies fòssils de "Condilares" per determinar les diferències anatòmiques entre les espècies , i van utilitzar tècniques filogenètiques per entendre com es relacionen les espècies entre si i amb altres "Condilares" del Paleocè d'hora a l'oest dels Estats Units.





Les proves recolzen el descobriment d'aquestes tres noves espècies per a la ciència. El 'Beornus honeyi', de la mida d'una marmota o un gat domèstic, és la més gran; el 'Conacodon hettingeri' és similar a altres espècies de Conacodon, però difereix en la morfologia del seu últim molar, mentre que el 'Miniconus jeanninae' és similar en grandària a altres petits 'condilartros' del Paleocè d'hora, però es distingeix per una petita cúspide en els seus molars anomenada parastílido.





"Estudis anteriors suggereixen que en els primers centenars de milers d'anys després de l'extinció dels dinosaures (el que es coneix a Amèrica de Nord com el Puercan d'hora) hi havia una diversitat d'espècies de mamífers relativament baixa en tot l'interior occidental d'Amèrica del Nord, però el descobriment de tres noves espècies a la conca de la Gran Divisió suggereix una ràpida diversificació després de l'extinció", diu Atteberry.





"Aquestes noves espècies constitueixen només un petit percentatge dels més de 420 fòssils de mamífers descoberts en aquest jaciment. Encara no hem captat completament l'abast de la diversitat de mamífers en el Paleocè més d'hora, i prediem que es descriuran diverses espècies noves més".